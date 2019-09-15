«Монако» — «Марсель»: счет матча 3:4, обзор голов

В рамках пятого тура французской Лиги 1на своем поле проиграл— 3:4.

Уже на 17-й минуте Виссам Бен-Йеддер реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. Спустя девять минут он оформил дубль, забив с игры.

Провансальцы отыгрались до перерыва: на 38-й минуте отличился Дарио Бенедетто, а на 41-й — Валер Жермен.

На 61-й минуте Димитри Пайет принес «Марселю» минимальное преимуществ, а еще через пять минут дубль оформил Бенедетто.

Бальде Кейта на 75-й минуте возродил интригу, но зацепиться хотя бы за ничью хозяева не сумели.

Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «монегасков». На 69-й минуте его заменил Адриен Силва.

В турнирной таблице Лиги 1 «Марсель» занимает четвертое место (10 очков), а «Монако» — 19-е (2 очка). 0