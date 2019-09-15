ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал», «Спартак» проиграл «Урал», победы «Локо» и «Краснодара»
  • 20:59
    • «Краснодар» и «Крылья Советов» забили шесть голов на двоих
  • 23:52
    • «Монако» в напряженном матче уступил «Марселю»
  • 23:41
    • «Милан» нанес поражение «Вероне»
  • 21:08
    • Гол Мхитаряна помог «Роме» выиграть у «Сассуоло»
  • 20:23
    • «Арсенал» упустил победу над «Уотфордом»
    Все новости спорта

    «Монако» в напряженном матче уступил «Марселю»

    «Монако» — «Марсель»: счет матча 3:4, обзор голов

    Лига 1 Футбол Франции Монако Марсель Календарь Лиги 1
    В рамках пятого тура французской Лиги 1 «Монако» на своем поле проиграл «Марселю» — 3:4.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Уже на 17-й минуте Виссам Бен-Йеддер реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. Спустя девять минут он оформил дубль, забив с игры.

    Провансальцы отыгрались до перерыва: на 38-й минуте отличился Дарио Бенедетто, а на 41-й — Валер Жермен.

    На 61-й минуте Димитри Пайет принес «Марселю» минимальное преимуществ, а еще через пять минут дубль оформил Бенедетто.

    Бальде Кейта на 75-й минуте возродил интригу, но зацепиться хотя бы за ничью хозяева не сумели.

    Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе «монегасков». На 69-й минуте его заменил Адриен Силва.

    В турнирной таблице Лиги 1 «Марсель» занимает четвертое место (10 очков), а «Монако» — 19-е (2 очка). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Символическая сборная, которая может обыграть кого угодно
  • 12/09/2019 в 19:20
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Ахмат»
  • 1.74
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поднимется ли «Лос-Анджелес Гэлакси» в зону плей-офф?
  • «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Спортинг Канзас Сити». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • ЦСКА и «Локомотив» сыграют результативно
  • ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • «Динамо» продолжит успешно играть против «Уфы»?
  • «Динамо» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Мохаммед Салах Футбол АПЛ. «Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла», «МЮ» обыграл «Лестер», «Ман Сити» проиграл «Норвичу»Обзор матчей 5 тура английской Премьер-лиги Вчера в 20:330
  • 18:31
    • ЦСКА в большинстве выиграл у «Тамбова»
  • 18:07
    • «Борнмут» одержал домашнюю победу над «Эвертоном»
  • 17:22
    • Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
    Теему Пукки Футбол Главная сенсация АПЛ. «Норвич» одержал невероятную победу над «Ман Сити»Новичок АПЛ заслуженно обыграл действующего чемпиона Вчера в 14:560
  • Экспресс дня

  • Вернет ли себе «Краснодар» лидерство в РПЛ?
  • 3.41
    •
  • 23:57
    • «Бетис» сыграл вничью с «Хетафе»
  • 23:19
    • Семак назвал бредом информацию об интересе к Миранчуку
  • 23:01
    • Божович не имеет претензий к своим игрокам
    «Спартак» — «Урал» Футбол Без тренера и без игры. Гол Жиго не спас «Спартак» от очередного униженияПоражение «Спартака» от «Урала» — в нашем обзоре прессы Вчера в 01:240
  • 16:01
    • «Оренбург» вырвал победу у «Рубина»
  • 15:14
    • Цорн: Кононов не подал в отставку после поражения от «Урала»
  • 12:34
    • Назначена бригада арбитров на матч ЛЧ «Лион» — «Зенит»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие