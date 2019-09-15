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    Тренер «Краснодара» назвал сейв Сафонова ключевым в матче с «Крыльями»

    Краснодар Крылья Советов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу в матче девятого тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:2).

    Сергей Матвеев
    Сергей Матвеев

    «Было не просто. Особенно, когда был счет 1:1 и Сафонов выиграл пенальти. Этот момент стал ключевым.

    Мы быстро забили после перерыва, и этот момент предопределил весь ход игры.

    Мы идем от игры к игре, каждый матч для нас важен. Конечно, мы пытаемся ротировать состав, чтобы нагрузка ложилась на каждого.

    Результат никто не отменял. Пытаемся показывать игру и добиваться результата.

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    Мануэл Фернандеш втягивается в наш процесс. В ближайшую неделю — полторы будем ждать его или он будет совсем близко», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

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