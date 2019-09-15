Тренер «Краснодара» назвал сейв Сафонова ключевым в матче с «Крыльями»

Сергей Матвеев
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«Было не просто. Особенно, когда был счет 1:1 и Сафонов выиграл пенальти. Этот момент стал ключевым.
Мы быстро забили после перерыва, и этот момент предопределил весь ход игры.
Мы идем от игры к игре, каждый матч для нас важен. Конечно, мы пытаемся ротировать состав, чтобы нагрузка ложилась на каждого.
Результат никто не отменял. Пытаемся показывать игру и добиваться результата.
Болельщики — наш 12-й игрок. Постоянно ждем, радуемся, что они приходят и поддерживают нас. Даже после 0:4 в Греции полный стадион поддерживал нас и верил.
Мануэл Фернандеш втягивается в наш процесс. В ближайшую неделю — полторы будем ждать его или он будет совсем близко», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». 0