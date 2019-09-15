Тренер «Краснодара» назвал сейв Сафонова ключевым в матче с «Крыльями»

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал победу в матче девятого тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:2).

«Было не просто. Особенно, когда был счет 1:1 и Сафонов выиграл пенальти. Этот момент стал ключевым.

Мы быстро забили после перерыва, и этот момент предопределил весь ход игры.

Мы идем от игры к игре, каждый матч для нас важен. Конечно, мы пытаемся ротировать состав, чтобы нагрузка ложилась на каждого.

Результат никто не отменял. Пытаемся показывать игру и добиваться результата.

Болельщики — наш 12-й игрок. Постоянно ждем, радуемся, что они приходят и поддерживают нас. Даже после 0:4 в Греции полный стадион поддерживал нас и верил.

Мануэл Фернандеш втягивается в наш процесс. В ближайшую неделю — полторы будем ждать его или он будет совсем близко», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер». 0