«Сочи» — «Локомотив»: счет матча 0:1, обзор гола

Московскийобыграл в девятом туре российской Премьер-лиги на стадионе «Фишт»со счетом 1:0 (1:0).

Единственный гол был забит на 20-й минуте встречи. Автором гола стал польский полузащитник Гжегож Крыховяк, которому ассистировал нападающий Федор Смолов.

Отметим, что на 13-й минуте травму в составе «железнодоржников» получил полузащитник Антон Миранчук, который был заменен на Эдера.

«Локомотив» набрал 17 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. У «Сочи» шесть баллов и 14-я строчка.

В следующем туре «железнодорожники» на выезде сыграют с «Оренбургом». Сочинцам предстоит гостевая игра с «Динамо». Оба матча состоятся 22 сентября.