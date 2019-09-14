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    «Локомотив» обыграл ФК «Сочи» благодаря голу Крыховяка

    «Сочи» — «Локомотив»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Московский «Локомотив» обыграл в девятом туре российской Премьер-лиги на стадионе «Фишт» ФК «Сочи» со счетом 1:0 (1:0).

    Гжегож Крыховяк забивает гол
    Гжегож Крыховяк забивает гол

    Единственный гол был забит на 20-й минуте встречи. Автором гола стал польский полузащитник Гжегож Крыховяк, которому ассистировал нападающий Федор Смолов.

    Отметим, что на 13-й минуте травму в составе «железнодоржников» получил полузащитник Антон Миранчук, который был заменен на Эдера.

    «Локомотив» набрал 17 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. У «Сочи» шесть баллов и 14-я строчка.

    В следующем туре «железнодорожники» на выезде сыграют с «Оренбургом». Сочинцам предстоит гостевая игра с «Динамо». Оба матча состоятся 22 сентября.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур
    «Сочи» — «Локомотив» (Москва) — 0:1 (0:1)
    Гол: Крыховяк, 20«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Миладинович, Юрганов, Калугин, Бурмистров (Набиуллин, 69), Цаллагов, Карапетян (Лагатор, 46), Нобоа, Полоз, Мостовой (А.Заболотный, 76)«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Хеведес (Мурило, 78), Игнатьев, Жемалетдинов, Крыховяк, Баринов, Миранчук (Эдер, 13), Жоау Мариу, Смолов (Коломейцев, 83)Предупреждения: Цаллагов, 38. Живоглядов, 42. Баринов, 45. Лагатор, 90+3
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