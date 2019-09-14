«Сочи» — «Локомотив»: счет матча 0:1, обзор гола

Гжегож Крыховяк забивает гол
ФК «Локомотив»
Единственный гол был забит на 20-й минуте встречи. Автором гола стал польский полузащитник Гжегож Крыховяк, которому ассистировал нападающий Федор Смолов.
Отметим, что на 13-й минуте травму в составе «железнодоржников» получил полузащитник Антон Миранчук, который был заменен на Эдера.
«Локомотив» набрал 17 очков и расположился на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. У «Сочи» шесть баллов и 14-я строчка.
В следующем туре «железнодорожники» на выезде сыграют с «Оренбургом». Сочинцам предстоит гостевая игра с «Динамо». Оба матча состоятся 22 сентября.
Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур
«Сочи» — «Локомотив» (Москва) — 0:1 (0:1)
Гол: Крыховяк, 20«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Миладинович, Юрганов, Калугин, Бурмистров (Набиуллин, 69), Цаллагов, Карапетян (Лагатор, 46), Нобоа, Полоз, Мостовой (А.Заболотный, 76)«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Хеведес (Мурило, 78), Игнатьев, Жемалетдинов, Крыховяк, Баринов, Миранчук (Эдер, 13), Жоау Мариу, Смолов (Коломейцев, 83)Предупреждения: Цаллагов, 38. Живоглядов, 42. Баринов, 45. Лагатор, 90+3