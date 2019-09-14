Кононов: Могу ответить болельщикам только победами

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов дал комментарий после поражения от «Урала» в домашнем матче 9-го тура РПЛ (1:2).

«Первый тайм играли неплохо, была скорость, темп, активный прессинг, отбор.

Во втором тайме начали неудачно, позволили создавать пространство сопернику, что вытекало в атаки.

Счет сравнять не удалось, старались, хотели, но атаки были продуманы недостаточно, чтобы их завершить. Жиго пошел вперед, но этого мало.

Почему вышел Рассказов при отрицательном счете? Ещенко был не так активен, Рассказов может дополнять атаку. Также он должен был прикрыть нападающего на левом фланге.

В перерыве мы говорили о том, что надо было еще более агрессивно играть, более точно, но не получилось. Понимали, что "Урал" попытается сравнять счет.

Что ответить болельщикам, которые требуют увольнения? После каждого поражения "Спартака" будет так. Я могу ответить болельщикам только победами», — цитирует специалиста Sport24.ru.

После этой игры «Урал» набрал 13 очков и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», имея в активе 14 очков, занимает шестое место.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Уфой», а «Урал» в гостях встретится с «Арсеналом». 0