«Валенсия» назначила нового главного тренера

На официальном сайтесообщили о том, что руководство нашло замену уволенному. Таким образом, на посту главного тренера теперь будет работать

«В среду "Валенсия" достигла соглашения с Альбертом Селадесом, согласно которому он будет новым главным тренером первой команды до 30 июня 2021 года. Сегодня днём новый наставник проведёт свою первую тренировку с командой», — пишется в сообщении.

Напомним, что Тораль был уволен с поста главного тренера команды. Специалист покинул расположение клуба в связи с разногласиями в работе, которые появились между ним и президентом «Валенсии».

Селадес тренировал молодежную сборную Испании, а также был в тренерском штабе мадридского «Реала». 0