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    Марселино уволен с поста главного тренера «Валенсии»

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    Как сообщает официальный сайт футбольного клуба «Валенсия», главный тренер Марселино Тораль был уволен со своего поста.

    Марселино Тораль
    Марселино Тораль

    На данный момент пресс-служба клуба не сообщает истинную причину уход испанского специалиста. Однако есть информация, что это случилось по причине личных конфликтов Марселино с президентом «Валенсии» Питером Лимом. Якобы топ-менеджер вмешивался в спортивные дела команды.

    «Клуб благодарит Марселино за его вклад и отношение к работе в течение этих двух лет. Мы желаем ему успехов в будущем», — это официальное сообщение, которое было опубликовано на сайте «летучих мышей».

    Марселино Тораль находился у руля команды два сезона. За время его работы «бэтмены» дважды вышли в лигу чемпионов и выиграли Кубок Испании. 0

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