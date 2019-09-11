Марселино уволен с поста главного тренера «Валенсии»

Как сообщает официальный сайт футбольного клуба, главный тренербыл уволен со своего поста.

На данный момент пресс-служба клуба не сообщает истинную причину уход испанского специалиста. Однако есть информация, что это случилось по причине личных конфликтов Марселино с президентом «Валенсии» Питером Лимом. Якобы топ-менеджер вмешивался в спортивные дела команды.

«Клуб благодарит Марселино за его вклад и отношение к работе в течение этих двух лет. Мы желаем ему успехов в будущем», — это официальное сообщение, которое было опубликовано на сайте «летучих мышей».

Марселино Тораль находился у руля команды два сезона. За время его работы «бэтмены» дважды вышли в лигу чемпионов и выиграли Кубок Испании. 0