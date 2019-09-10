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    Дзюба вырабатывает менталитет победителя

    Сборная России Футбол России Евро-2020
    Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу над Казахстаном (1:0) в матче квалификации Евро-2020.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Я толкался с кем-то из казахской команды, увидел, что мяч залетел. Марио — умничка. Три очка были очень важные. Вскрыть Казахстан тяжело. Когда говорят, что это легкие команды — это все от лукавого.

    Армяне побеждают Боснию, Азербайджан играет вничью с Хорватией, Бельгия не может забить Сан-Марино 43 минуты. Не осталось команд, которые не умеют обороняться. Во втором тайме перестроились, смогли забить. Главное — это победа.

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    • Спасибо болельщикам за поддержку. Когда едешь на матч, все улыбаются и машут, мурашки по коже. Это дорогого стоит. Вырабатываем менталитет победителя. Надо отдавать все силы, думать об ошибках будем потом. Мы сильны именно командной игрой», — цитирует Дзюбу официальный сайт РФС. 0

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