Дзюба вырабатывает менталитет победителя

Форвард сборной Россиипрокомментировал победу над Казахстаном (1:0) в матче квалификации Евро-2020.

«Я толкался с кем-то из казахской команды, увидел, что мяч залетел. Марио — умничка. Три очка были очень важные. Вскрыть Казахстан тяжело. Когда говорят, что это легкие команды — это все от лукавого.

Армяне побеждают Боснию, Азербайджан играет вничью с Хорватией, Бельгия не может забить Сан-Марино 43 минуты. Не осталось команд, которые не умеют обороняться. Во втором тайме перестроились, смогли забить. Главное — это победа.

Спасибо болельщикам за поддержку. Когда едешь на матч, все улыбаются и машут, мурашки по коже. Это дорогого стоит. Вырабатываем менталитет победителя. Надо отдавать все силы, думать об ошибках будем потом. Мы сильны именно командной игрой», — цитирует Дзюбу официальный сайт РФС. 0