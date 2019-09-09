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    Дзюба: Зимой мог перейти в «Эвертон», но «Зенит» должен был стать чемпионом

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    Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своём несостоявшемся переходе в английский «Эвертон».

    Артём Дзюба
    Артём Дзюба

    «Я подписал контракт с компанией Мендеша. С его представителями. Зимой была конкретика. Так что прошлой зимой я мог уйти, как понимаю, в "Эвертон".

    Но я не хотел. Потому что зимой это бы неправильно было. Мы должны были стать чемпионами России. Всё к этому шло. И как выяснилось, правильно сделал, что не ушёл.

    А летом я действительно надеялся, что что-то будет. Но конкретики, к сожалению, не было.

    Возможны были аренды. Возможно, ещё что-то. Но только разговоры. А чтобы просто запихнуть меня… я так не хотел.

    Ну и помимо того, что конкретики не было, в беседах с руководством "Зенита" услышал приятные слова и решил, что будет правильно остаться.

    Вообще, очень много факторов. И то, что не было конкретики, и то, что в команде у нас очень хорошая атмосфера сейчас, "химия" определённая с ребятами.

    Нравится с тем же Себой Дриусси взаимодействовать. С Сердаром Азмуном. Со всей нашей линией атаки. Не хотелось всё это терять. У нас очень хорошая команда, хороший коллектив.

    И когда Себа травмировался, первым, кто забил тревогу, был я. Ещё в матче с "Динамо". Только потом все поняли. Когда один из ключевых фундаментальных футболистов выпадает, нам становится тяжело», — приводит слова Дзюбы Sport24. 0

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