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    Селихов получил травму ахилла на тренировке

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Голкипер «Спартака» Александр Селихов получил повреждение на тренировке, сообщает пресс-служба клуба.

    Александр Селихов
    Александр Селихов

    Во время выполнения упражнений скоростно-силовой направленности вратарь травмировал ахиллово сухожилие.

    По предварительной информации от медицинского штаба, речь идет о его частичном повреждении.

    В ближайшее время Селихов пройдет дополнительное обследование, по результатам которого определится тактика дальнейшего лечения.

    Ранее вратарь тренировался индивидуально в рамках дополнительной послеоперационной реабилитации, связанной с травмой мизинца левой руки.

    Весной вратарь красно-белых получил оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.

    В июне ему успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину. Селихов приступил к тренировкам в общей группе вчера, 7 сентября. 0

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