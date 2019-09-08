Жиру: Могли забить и больше

Форварди сборнойзаявил, что французская команда могла бы забить больше голов сборной Албании. По его мнению, для этого было много хороших моментов.

«Каждый гол в домашних матчах на "Стад-де-Франс" в отборочном турнире Евро-2020 очень важен. Мы понимали, что нам нужно было побеждать, и были настроены только на этот результат. Могли забить и больше. Мы создали много моментов, что добавит нам уверенности в себе в будущих матчах. Нужно продолжать в том же духе», — заявил Жиру пресс-службе UEFA.

Напомним, что Франция обыграла Албанию со счетом 4:1. Жиру отметился голом. У команды 12 очков после 5 встреч и первая позиция. 0