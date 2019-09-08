Тренер Казахстана: В матче с Россией не будем нарываться

9 сентября команде предстоит встретиться со сборной России.
«Мы видели матч сборной России в Шотландии, видели, что бывает, когда россияне перехватывают мяч после потери в середине поля.
Не будем нарываться, постараемся не совершать ошибок. Но надо не только защищаться, поищем возможности для того, чтобы доставить мяч в атаку.
У России очень хорошие футболисты, она фаворит наряду с Бельгией. На каждой позиции сильные игроки, на скамейке тоже. Уровень сборной России не в нашу пользу.
Не думаю, что будут погодные условия, которые помешают показать хороший футбол.
Надо сказать, что на Кипре провели тяжелый матч, потратили много сил. Возможно, будут изменения в составе.
В первой игре с Россией нам тоже не хватило сил после матча с Шотландией», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0