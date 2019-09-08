ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серена УильямсСмыло новой волной. Серена вновь провалила финал
  • 20:19
    • «Торпедо» обыграло «Химки» и сохранило лидерство в ФНЛ
  • 19:50
    • Минское «Динамо» вырвало победу у «Спартака»
  • 19:36
    • «Авангард» дома переиграл «Торпедо»
  • 18:33
    • Семак ждет возвращения Кокорина
  • 18:18
    • Дубль Мхитаряна помог Армении обыграть Боснию и Герцеговину
    Все новости спорта

    Тренер Казахстана: В матче с Россией не будем нарываться

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек высоко оценил уровень соперника по отборочному матчу Евро-2020.

    Михал Билек
    Михал Билек

    9 сентября команде предстоит встретиться со сборной России.

    «Мы видели матч сборной России в Шотландии, видели, что бывает, когда россияне перехватывают мяч после потери в середине поля.

    Не будем нарываться, постараемся не совершать ошибок. Но надо не только защищаться, поищем возможности для того, чтобы доставить мяч в атаку.

    У России очень хорошие футболисты, она фаворит наряду с Бельгией. На каждой позиции сильные игроки, на скамейке тоже. Уровень сборной России не в нашу пользу.

    Не думаю, что будут погодные условия, которые помешают показать хороший футбол.

    Надо сказать, что на Кипре провели тяжелый матч, потратили много сил. Возможно, будут изменения в составе.

    В первой игре с Россией нам тоже не хватило сил после матча с Шотландией», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Вот так реализуются мечты! Нидерланды вчистую переиграли Германию
  • Вчера в 15:58
    •
  • Прогноз
  • Финляндия — Италия
  • 4.20
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли Финляндия итальянскую мощь?
  • Финляндия — Италия. Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
  • Порадует ли Греция свою публику результативностью?
  • Греция — Лихтенштейн. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • Удержится ли Швеция на втором месте в группе?
  • Швеция — Норвегия. Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть4000 рублей для новичков
    Тоже интересно
    Гарри Кейн Футбол Кейн, Рэшфорд, Стерлинг. У Англии — очень крутое атакующее триоБлагодаря своим нападающим англичане разгромили сборную Болгарии 16:530
  • 15:39
    • Черчесов хочет видеть «бегущую» команду в матче с Казахстаном
  • 13:37
    • Пьяного игрока «Челси» избили за приставания к девушке в ночном клубе
  • 13:23
    • 17 очков Воронцевича помогли сборной России переиграть Венесуэлу
    Неймар Футбол Бразильский сериал. Почему сорвалось возвращение Неймара в «Барсу»Тайные подробности главной трансферной саги минувшего лета Вчера в 20:470
  • Экспресс дня

  • Потеряют ли итальянцы очки в Финляндии?
  • 3.85
    •
  • 20:44
    • Тренер Казахстана: В матче с Россией не будем нарываться
  • 20:33
    • «Ростов» крупно обыграл сборную Сирии
  • 20:05
    • Селихов получил травму ахилла на тренировке
    Дониэлл Мален Футбол Вот так реализуются мечты! Нидерланды вчистую переиграли ГерманиюЙоахиму Леву пора задуматься о будущем Вчера в 15:580
  • 13:10
    • «Амур» потерпел поражение от «Трактора»
  • 12:23
    • Рахим Стерлинг высказался о ситуации с расизмом
  • 12:15
    • Дрис Мертенс собирается покинуть «Наполи»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие