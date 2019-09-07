Чернышов: Сборная России в игре с Шотландией выглядела солидно

Бывший тренер «Спартака» и сборной Россииоценил игру национальной команды в поединке с Шотландией (2:1) в отборе Евро-2020.

«Россия показала солидную игру. Шотландцы только в первые десять минут и в концовке встречи имели преимущество во владении мячом. А так россияне выглядели солидно. Наши ребята не растерялись после пропущенного мяча, и это говорит о том, что у команды есть характер.

В концовке шотландцы прибавили, что естественно, но наши выстояли, более того, проводили хорошие контратаки и могли увеличить преимущество. Очень важная победа — обыгран прямой конкурент, да еще на его поле», — цитирует Чернышова Sport24.

Сборная России одержала четвертую победу в квалификации, набрала 12 очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии — 6 очков и четвертая строчка. 0