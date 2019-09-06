Мхитарян о переходе в «Рому»: Главную роль сыграла смена тренера

Полузащитник лондонскогоподелился с журналистами о том, почему он перешел в. Об этом написал ресурс Armfootball.com . Напомним, что футболист оказался в Риме на правах аренды.

«Не то чтобы я не адаптировался к чемпионату Англии… Не знаю, наверное, свою роль сыграла смена тренера. Я перешел в "Арсенал" по желанию Венгера, потом тренер сменился — наверное, что-то мешало. Возможно, моя игровая философия не соответствовала философии Эмери.

Это футбол, всякое бывает. Главное, что я добился своей цели: я всегда хотел играть в Англии. Теперь я настраиваюсь на матчи "Ромы". Был интерес от других клубов, но не более. В "Роме", наверное, больше остальных хотели, чтобы я играл в их команде, и я очень рад этому», — заявил хавбек.

В нынешнем сезоне за «Арсенал» футболист отыграл всего три встречи. В конце летнего трансферного окна полузащитника отдали в аренду «Роме». В «Арсенал» игрок перебрался за 34 млн евро из «Ман Юнайтед». 0