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    Робертсон: Надеюсь, мы сделаем «Хэмпден Парк» неудобным местом для россиян

    Евро-2020 Сборная России Футбол России
    Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от предстоящего матча с Россией в рамках отборочного турнира Евро-2020 6 сентября.

    Эндрю Робертсон
    Эндрю Робертсон

    «Россия — очень качественная команда, мы должны об этом помнить. Ваша команда может принести проблем любой команде.

    Я не видел большого количества клубных выступлений Марио Фернандеса, поэтому не могу говорить конкретно про его сильные или слабые стороны.

    Наверное, я его узнаю лучше после завтрашней игры. Но надеюсь, не настолько хорошо, чтобы о нем много говорили.

    В любом случае фокус должен быть на нас, мы должны выступать как команда от наших сильных сторон.

    Турнирное значение матча какого-то эмоционального толчка не дает. Главное, что меня мотивирует — это форма команды и то, как развивается наша команда в последнее время.

    Это не первый раз, когда мы встречаемся с Россией. Но теперь мы играем дома. Думаю, мы покажем лучший результат и покажем то, из чего сделаны.

    Возможно, эта победа нам нужна, но ее еще надо получить. Может быть, эти три очка позволят нам идти в оставшиеся игры более уверенно. Но для этого мы должны показать 100 процентов завтра.

    Стив Кларк принес именно веру в команду. Мы тренируемся и играем с улыбками. Сейчас мы готовы как никогда. Да, у нас был долгие период без побед и без участия в крупных турнирах.

    Если мы победим завтра, то это поможет нам квалифицироваться в такой турнир как Евро-2020. Мы постепенно знакомимся с подходом Кларка к играм и тренировкам. Надеюсь, завтра мы сможем это показать.

    Может, другие не ждут от нас каких-то больших побед. Но он заставил поверить, что мы можем показать результат. Теперь мы верим в нашу победу, готовы биться за команду.

    Для нас это будет первый настоящий тест, потому что гостевая игра с Бельгией не может полноценно считаться таковым.

    Россия хорошо выступила на чемпионате мира, в том числе в матче с Испанией. В целом страна сделала больше в последнее время с точки зрения футбола, это все влияет.

    Надеюсь, мы сделаем "Хэмпден Парк" неудобным местом для гостей. Раньше приезжающие команды чувствовали вольготно на нашем поле. Больше этого происходить не должно.

    Наша основная цель — квалификация Евро-2020. Мы сильнее, когда мы остаемся вместе. И как команда, и как страна, и завтрашняя победа поможет нам объединиться», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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