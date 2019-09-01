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    «Ренн» потерпел поражение от «Ниццы»

    «Ренн» — «Ницца»: счет матча 1:2, обзор голов

    Лига 1 Футбол Франции Ренн Ницца Реймс Лилль Календарь Лиги 1
    «Ренн» в домашнем матче четвертого тура французской Лиги 1 уступил «Ницце» со счетом 1:2.

    Вилан Сиприен
    Вилан Сиприен

    «Красно-черные» вышли вперед на 25-й минуте благодаря автоголу Вальера Бенитеса.

    Гости отыгрались на 63-й минуте, когда пенальти реализовал Вилан Сиприен. А на второй компенсированной арбитром минуте ко второму тайму Расин Коли и вовсе принес южанам победу.

    Для хозяев это поражение стало первым в сезоне. Они упустили лидерство в чемпионате Франции.

    В турнирной таблице Лиги 1 «Ренн» занимает второе место (9 очков), а «Ницца» — третье (9 очков).

    В еще одном матче «Реймс» одержал победу над «Лиллем» — 2:0. 0

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