«Ренн» — «Ницца»: счет матча 1:2, обзор голов

Вилан Сиприен
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«Красно-черные» вышли вперед на 25-й минуте благодаря автоголу Вальера Бенитеса.
Гости отыгрались на 63-й минуте, когда пенальти реализовал Вилан Сиприен. А на второй компенсированной арбитром минуте ко второму тайму Расин Коли и вовсе принес южанам победу.
Для хозяев это поражение стало первым в сезоне. Они упустили лидерство в чемпионате Франции.
В турнирной таблице Лиги 1 «Ренн» занимает второе место (9 очков), а «Ницца» — третье (9 очков).
В еще одном матче «Реймс» одержал победу над «Лиллем» — 2:0. 0