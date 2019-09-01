«Ренн» — «Ницца»: счет матча 1:2, обзор голов

в домашнем матче четвертого тура французской Лиги 1 уступилсо счетом 1:2.

«Красно-черные» вышли вперед на 25-й минуте благодаря автоголу Вальера Бенитеса.

Гости отыгрались на 63-й минуте, когда пенальти реализовал Вилан Сиприен. А на второй компенсированной арбитром минуте ко второму тайму Расин Коли и вовсе принес южанам победу.

Для хозяев это поражение стало первым в сезоне. Они упустили лидерство в чемпионате Франции.

В турнирной таблице Лиги 1 «Ренн» занимает второе место (9 очков), а «Ницца» — третье (9 очков).

В еще одном матче «Реймс» одержал победу над «Лиллем» — 2:0. 0