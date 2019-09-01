Парфенов посетовал на простые ошибки

Главный тренер «Урала»рассказал о причинах поражения от «Краснодара» (2:4) в матче восьмого тура чемпионата России.

«Нужны командные действия, организованные, дисциплинированные. Этого нам не хватило. Мы вернулись в игру. Второй тайм до чудотворения был достаточно качественный, ситуация была под контролем.

"Краснодар" моментов особо не создавал, как в первом тайме. Мы перестроились. Однако простых ошибок соперник не прощает.

Нет смысла говорить, у кого было преимущество. Такие ошибки нельзя допускать. Забивая два мяча, минимум нужно брать очки. Нужно побеждать», — сказал Парфенов в эфире телеканала «Матч Премьер». 0