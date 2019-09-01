«Урал» — «Краснодар»: счет матча 2:4, обзор голов

в выездном матче восьмого тура российской Премьер-лиги одолел— 4:2.

Гости открыли счет на 19-й минуте, когда Дмитрий Скопинцев точным ударом низом поразил дальний угол, воспользовавшись передачей Ари.

Спустя две минуты Юрий Бавин восстановил паритет, нанеся точный удар головой.

На 38-й минуте Ари здорово обыгрался в стеночку с Кристофером Ольссоном в чужой штрафной, после чего нанес точный удар низом с 12-ти метров.

«Урал» ответил на 68-й минуте. Отман Эль-Кабир ворвался в чужую штрафную и исполнил классный удар в дальний верхний угол ворот.

И все же «быкам» удалось вырвать победу. На 80-й минуте отличился Даниил Уткин, удачно сыграв на добивании. Победную точку спустя две минуты поставил Вандерсон.

РПЛ. 8-й тур «Урал» (Екатеринбург) — «Краснодар» — 2:4 (1:2) Голы: Скопинцев, 19 (0:1). Бавин, 21 (1:1). Ари, 38 (1:2). Эль-Кабир, 68 (2:2). Уткин, 80 (2:3). Вандерсон Масиэл, 82 (2:4)«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, Меркулов, Димитров (Кухарчик, 78), Бумаль, Аугустыняк, Бикфалви (Эль-Кабир, 56), Бавин, Панюков (Ильин, 46)«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Фьолусон, Рамирес, Камболов, Вилена, Олссон (Уткин, 70), Вандерсон Масиэл, Ари (Игнатьев, 70), Скопинцев (Намли, 79)Предупреждения: Олссон, 59. Бумаль, 82. Петров, 90+3

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает первое место (17 очков), а «Урал» — восьмое (10 очков). 0