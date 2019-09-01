«Урал» — «Краснодар»: счет матча 2:4, обзор голов

Гости открыли счет на 19-й минуте, когда Дмитрий Скопинцев точным ударом низом поразил дальний угол, воспользовавшись передачей Ари.
Спустя две минуты Юрий Бавин восстановил паритет, нанеся точный удар головой.
На 38-й минуте Ари здорово обыгрался в стеночку с Кристофером Ольссоном в чужой штрафной, после чего нанес точный удар низом с 12-ти метров.
«Урал» ответил на 68-й минуте. Отман Эль-Кабир ворвался в чужую штрафную и исполнил классный удар в дальний верхний угол ворот.
И все же «быкам» удалось вырвать победу. На 80-й минуте отличился Даниил Уткин, удачно сыграв на добивании. Победную точку спустя две минуты поставил Вандерсон.
В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает первое место (17 очков), а «Урал» — восьмое (10 очков). 0