Известны претенденты на звание игрока месяца в АПЛ

По данным Professional footballers association, в АПЛ стали известны претенденты на звание игрока месяца. Победителя определят болельщики.

Отмечается, что прямыми конкурентами на это звание являются Теему Пукки из «Норвича», Эшли Барнс из «Бернли», Кевин де Брюйне и Рахим Стерлинг из «Ман Сити», Мэйсон Маунт из «Челси» и Тайрон Мингз из «Астон Виллы».

Напомним, что Пукки стал автором 5 голов в 3 последних выступлениях. Барнс офрмил 34 гола в 3 играх. Де Брюйне отдал 4 голевых передачи, а Стерлинг забил 5 голов в 3 матчах «Ман Сити» в АПЛ.

Что касается Маунта, то он отметился двумя голами, а Мингз отдал голевую передачу. 0