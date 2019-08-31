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    Известны претенденты на звание игрока месяца в АПЛ

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    По данным Professional footballers association, в АПЛ стали известны претенденты на звание игрока месяца. Победителя определят болельщики.

    Рахим Стерлинг
    Рахим Стерлинг

    Отмечается, что прямыми конкурентами на это звание являются Теему Пукки из «Норвича», Эшли Барнс из «Бернли», Кевин де Брюйне и Рахим Стерлинг из «Ман Сити», Мэйсон Маунт из «Челси» и Тайрон Мингз из «Астон Виллы».

    Напомним, что Пукки стал автором 5 голов в 3 последних выступлениях. Барнс офрмил 34 гола в 3 играх. Де Брюйне отдал 4 голевых передачи, а Стерлинг забил 5 голов в 3 матчах «Ман Сити» в АПЛ.

    Что касается Маунта, то он отметился двумя голами, а Мингз отдал голевую передачу. 0

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