РПЛ. «Динамо» поделило очки с «Крыльями», «Локо» примет «Ростов», ЦСКА в гостях у «Арсенала»

«Крылья Советов» — «Динамо» М 0:0
Самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с московским «Динамо» (0:0) в матче 8-го тура чемпионата России.
«Динамо», набрав девять очков, сохранило за собой 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с семью очками поднялись на 12-е место в чемпионате.
В следующем туре самарская команда в гостях сыграет против «Краснодара», а московский клуб на своем поле примет «Уфу».
РПЛ. 8-й тур
«Крылья Советов» — «Динамо» — 0:0 (0:0).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Карпов, Чернов, Полуяхтов, Тимофеев, Гацкан (Радоньич, 85), Кабутов (Зиньковский, 74), Антон (Мияйлович, 80), Канунников, Соболев«Динамо»: Лещук, Евгеньев, Шуньич, Паршивлюк, Рауш, Каборе, Юсупов, Жоаозиньо, Грулев (Панченко, 78), Н'Жи (Шиманьски, 63), ФилиппПредупреждения: Каборе (27), Рауш (41), Филипп (58)
«Уфа» — «Оренбург»
31 августа, 11:30 мск
«Рубин» — «Сочи»
31 августа, 14:00 мск
«Локомотив» М — «Ростов»
31 августа, 16:30 мск
«Ахмат» — «Тамбов»
31 августа, 19:00 мск
«Урал» — «Краснодар»
1 сентября, 14:00 мск
«Арсенал» — ЦСКА
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