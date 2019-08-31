РПЛ. «Динамо» поделило очки с «Крыльями», «Локо» примет «Ростов», ЦСКА в гостях у «Арсенала»

Фрибет для всех

С 30 августа по 1 сентября в российской Премьер-лиге пройдут матчи восьмого тура. Центральной встречей станет «Дерби двух столиц» — матч «Спартака» и «Зенита», который пройдет на «Открытие Арене».

«Крылья Советов» — «Динамо» М 0:0

Самарские «Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с московским «Динамо» (0:0) в матче 8-го тура чемпионата России.

«Динамо», набрав девять очков, сохранило за собой 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с семью очками поднялись на 12-е место в чемпионате.

В следующем туре самарская команда в гостях сыграет против «Краснодара», а московский клуб на своем поле примет «Уфу».

РПЛ. 8-й тур «Крылья Советов» — «Динамо» — 0:0 (0:0). «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Карпов, Чернов, Полуяхтов, Тимофеев, Гацкан (Радоньич, 85), Кабутов (Зиньковский, 74), Антон (Мияйлович, 80), Канунников, Соболев«Динамо»: Лещук, Евгеньев, Шуньич, Паршивлюк, Рауш, Каборе, Юсупов, Жоаозиньо, Грулев (Панченко, 78), Н'Жи (Шиманьски, 63), ФилиппПредупреждения: Каборе (27), Рауш (41), Филипп (58)

«Уфа» — «Оренбург»

31 августа, 11:30 мск

«Рубин» — «Сочи»

31 августа, 14:00 мск

«Локомотив» М — «Ростов»

31 августа, 16:30 мск

«Ахмат» — «Тамбов»

31 августа, 19:00 мск

«Урал» — «Краснодар»

1 сентября, 14:00 мск

«Арсенал» — ЦСКА

1 сентября, 16:30 мск

«Спартак» М — «Зенит»

1 сентября, 19:00 мск