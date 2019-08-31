Примера. «Севилья» не справилась с «Сельтой», «Барса» в гостях у «Осасуны», «Вильярреал» примет «Реал»

«Севилья» — «Сельта» 1:1
В матче 3-го тура испанской Примеры «Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Сельтой» — 1:1.
Счет в матче был открыт хозяевами на 81-й минуте — отличился Франко Васкес. Однако, три минуты спустя Денис Суарес сравнял счет.
«Севилья», набрав 7 очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Сельта» (4) занимает девятое место.
В следующем туре «Севилья» отправится в гости к «Алавесу, а "Сельта" на своем поле примет "Гранаду".
«Атлетик» Б — «Реал Сосьедад» 2:0
В другом матче 3-го тура Примеры «Атлетик» из Бильбао одержал домашнюю победу над «Реал Сосьедадом» — 2:0.
Счет в матче был открыт на 11-й минуте — отличился Иньяки Уильямс. На 28-й минуте Рауль Гарсия удвоил преимущество хозяев.
«Атлетик» с 7 очками — на 2-м месте таблицы Примеры. «Реал Сосьедад» с 4 очками на 8-й строчке.
«Осасуна» — «Барселона»
31 августа, 18:00 мск
«Хетафе» — «Алавес»
31 августа, 20:00 мск
«Леванте» — «Вальядолид»
31 августа, 20:00 мск
«Бетис» — «Леганес»
31 августа, 22:00 мск
«Валенсия» — «Мальорка»
1 сентября, 18:00 мск
«Атлетико» М — «Эйбар»
1 сентября, 20:00 мск
«Эспаньол» — «Гранада»
1 сентября, 20:00 мск