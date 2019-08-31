Примера. «Севилья» не справилась с «Сельтой», «Барса» в гостях у «Осасуны», «Вильярреал» примет «Реал»

С 23 по 25 августа в испанской Примере проходят матчи 2-го тура сезона 2019/20.

«Севилья» — «Сельта» 1:1

В матче 3-го тура испанской Примеры «Севилья» на своем поле сыграла вничью с «Сельтой» — 1:1.

Счет в матче был открыт хозяевами на 81-й минуте — отличился Франко Васкес. Однако, три минуты спустя Денис Суарес сравнял счет.

«Севилья», набрав 7 очков, возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Сельта» (4) занимает девятое место.

В следующем туре «Севилья» отправится в гости к «Алавесу, а "Сельта" на своем поле примет "Гранаду".

Примера. 3-й тур «Севилья» (Севилья) — «Сельта» (Виго) — 1:1 (0:0) Голы: Васкес, 81. — Суарес, 84« Севилья»: Вацлик, Каррису, Регилон, Диего Карлос, Навас, Жордан (Васкес, 70), Фернандо, Банега, Нолито (Рони Лопеш, 79), Мунир (Хиль, 55), де Йонг«Сельта»: Рубен Бланко, Айду, Васкес (Мальо, 65), Араухо (Костас, 76), Оласа, Денис Суарес, Бельтран, Лоботка, Мендес, Фернандес (Санти Мина, 53), АспасПредупреждения: Васкес (24), Мунир (34), Мендес (45), Диего Карлос (54), Фернандо (78), Хиль (85)

«Атлетик» Б — «Реал Сосьедад» 2:0

В другом матче 3-го тура Примеры «Атлетик» из Бильбао одержал домашнюю победу над «Реал Сосьедадом» — 2:0.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте — отличился Иньяки Уильямс. На 28-й минуте Рауль Гарсия удвоил преимущество хозяев.

«Атлетик» с 7 очками — на 2-м месте таблицы Примеры. «Реал Сосьедад» с 4 очками на 8-й строчке.

Примера. 3-й тур «Атлетик» — «Реал Сосьедад» — 2:0 (2:0) Голы: Иньяки Уильямс, 11 (1:0). Рауль Гарсия, 28 (2:0)«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа, Альварес, Рауль Гарсия, Лопес (Эчеварриа, 67), Дани Гарсия, Икер Муниаин, Иньяки Уильямс (Адурис, 86), Кордоба (Ибаи Гомес, 74)«Реал Сосьедад»: Мойя, Льоренте, Сальдуа, Айен Муньос, Ильярраменди (Порту, 37), Мерино, Субельдия, Виллиан Жозе (Исак, 55), Янузай (Сангальи, 78), Эдегор, ОярсабальПредупреждения: Сальдуа, 13. Рауль Гарсия, 36. Порту, 45+3. Кордоба, 72

«Осасуна» — «Барселона»

31 августа, 18:00 мск

«Хетафе» — «Алавес»

31 августа, 20:00 мск

«Леванте» — «Вальядолид»

31 августа, 20:00 мск

«Бетис» — «Леганес»

31 августа, 22:00 мск

«Валенсия» — «Мальорка»

1 сентября, 18:00 мск

«Атлетико» М — «Эйбар»

1 сентября, 20:00 мск

«Эспаньол» — «Гранада»

1 сентября, 20:00 мск

«Вильярреал» — «Реал Мадрид»

1 сентября, 22:00 мск