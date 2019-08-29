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    Семак: Мы не очень рады такому жребию, группа очень тяжелая

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов УЕФА.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    Напомним, сине-бело-голубые сыграют в группе G вместе с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпцигом».

    «Да, с "Бенфикой" мы достаточно часто встречались, с "Лионом" — пореже, а "Лейпциг"... Даже Клопп не хотел с ними встречаться! Крепка команда. А группа — очень серьезная.

    Сложно. Мы понимаем наш уровень и, конечно, нам будет очень сложно. Группа абсолютно непредсказуемая, любая команда может выйти с первого места.

    Мы не очень рады такому жребию, но все остальные команды наверняка рады были получить "Зенит" из первой корзины.

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    • Имена — именами, а уровень команд, которые нам выпали, очень высокий. На данном этапе это — лучшая команда Португалии и одни из лидеров чемпионатов Германии и Франции. Каждая из них имеет серьезный вес в Европе. Нам будет очень и очень сложно.

    Думаю, фаворита в группе нет. Если исключить "Зенит", то из тройки соперников, которые нам достались, предположить, какая окажется сильнее, достаточно сложно.

    Из четвертой корзины нам досталась одна из самых крепких команд, из третьей — то же самое. Группа очень тяжелая», — приводит слова Семака клубная пресс-служба. 0

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