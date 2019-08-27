«Краснодар» — «Олимпиакос»: счет матча 1:2, обзор голов

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» потерпел домашнее поражение от греческого «Олимпиакоса» — 1:2.

Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. Вандерсон вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, обыгрался в стеночку с Бергом и отпасовал в центр на Уткина, а тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот.

И минуты не прошло, как греки отыгрались. Поденсе собрал вокруг себя нескольких соперников у чужой штрафной и отпасовал на правый край чужой штрафной, откуда Вальбуэна прострелил в центр на Эль-Араби, а тот в борьбе с защитниками сумел протолкнуть мяч в сетку ворот Крицюка.

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На 27-й минуте встречи «быки» убегали в контратаку, но Магомед-Шапи Сулейманов столкнулся с Костасом Цимикасом. На поле появились врачи.

Оба игрока вернулись в игру, но спустя пару минут стало ясно, что игрок «Краснодара» не может продолжить встречу. На 32-й минуте встречи его заменил Юнес Намли.

«Олимпиакос» вышел вперед на первых минутах второго тайма. После вбрасывания мяча из аута Поденсе на правом краю чужой штрафной сбросил мяч на Вальбуэна, а тот прострелил во вратарскую, где Эль-Араби уверенно замкнул передачу.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Первый матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Олимпиакоса» и греческий клуб по сумме двух матчей вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

«Краснодар» продолжит выступать в групповом этапе Лиги Европы.