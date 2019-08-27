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    «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов

    «Краснодар» — «Олимпиакос»: счет матча 1:2, обзор голов

    Лига чемпионов Краснодар Футбол России Олимпиакос Календарь Лиги чемпионов
    В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» потерпел домашнее поражение от греческого «Олимпиакоса» — 1:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. Вандерсон вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки, обыгрался в стеночку с Бергом и отпасовал в центр на Уткина, а тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот.

    И минуты не прошло, как греки отыгрались. Поденсе собрал вокруг себя нескольких соперников у чужой штрафной и отпасовал на правый край чужой штрафной, откуда Вальбуэна прострелил в центр на Эль-Араби, а тот в борьбе с защитниками сумел протолкнуть мяч в сетку ворот Крицюка.

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    На 27-й минуте встречи «быки» убегали в контратаку, но Магомед-Шапи Сулейманов столкнулся с Костасом Цимикасом. На поле появились врачи.

    Оба игрока вернулись в игру, но спустя пару минут стало ясно, что игрок «Краснодара» не может продолжить встречу. На 32-й минуте встречи его заменил Юнес Намли.

    «Олимпиакос» вышел вперед на первых минутах второго тайма. После вбрасывания мяча из аута Поденсе на правом краю чужой штрафной сбросил мяч на Вальбуэна, а тот прострелил во вратарскую, где Эль-Араби уверенно замкнул передачу.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Первый матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Олимпиакоса» и греческий клуб по сумме двух матчей вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

    «Краснодар» продолжит выступать в групповом этапе Лиги Европы.

    Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Ответный матч
    «Краснодар» (Россия) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:2 (1:1)
    Голы: Уткин, 10 (1:0). Эль-Араби, 11 (1:1). Эль-Араби, 48 (1:2)«Краснодар»: Крицюк, Петров (Скопинцев, 56), Спаич, Фьолусон, Стоцкий, Олссон, Вилена, Уткин (Игнатьев, 67), Сулейманов (Намли, 32), Берг, Вандерсон Масиэл«Олимпиакос»: Жозе Са, Эль-Абделлауи, Рубен Семеду (Сиссе, 65), Мериа, Цимикас, Масурас, Бухалакис, Гильерме, Вальбуэна, Даниэл Поденсе (Камара, 83), Эль-Араби (Судани, 73)Предупреждения: Стоцкий, 25. Намли, 70. Олссон, 75. Спаич, 76
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