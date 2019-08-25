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    «Ростов» дома обыграл «Рубин»

    «Ростов» — «Рубин»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче седьмого тура чемпионата России «Ростов» одержал домашнюю победу над казанским «Рубином» — 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 15-й минуте. Увлёкся атакой «Ростов» и нарвался на контрвыпад «Рубина».

    Подберёзкин по центру разогнал контратаку, затем сделал передачу между двух защитников, Марков вывалился на ворота и пробил точно в цель.

    Ростовчане отыгрались на 29-й минуте. Шомуродов на левом фланге атаки подхватил мяч, ворвался в штрафную, сместился в центр и пробил — мяч после рикошета от Коновалова юркнул в ближний угол ворот.

    На 87-й минуте Чернов от левого угла штрафной мягкий исполнил наброс к дальней штанге, Саплинов использовал свои габариты и даже без прыжка головой пробил в сетку ворот «Рубина».

    У «Ростова» — 14 очков. Столько же у «Краснодара», «Спартака», «Локомотива» и «Зенита», но дончане занимают пятую строчку таблицы РПЛ. В следующем туре они сыграют с «Локомотивом» на выезде.

    У «Рубина» — десять очков и седьмое место. В следующем туре казанцы примут дома «Сочи».

    РПЛ. 7-й тур
    «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Рубин» (Казань) — 2:1 (1:1)
    Голы: Марков, 15 (0:1). Шомуродов, 29 (1:1). Саплинов, 87 (2:1)«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Чистяков, Козлов, Сигурдссон, Чернов, Еременко, Норманн, Глебов (Зуев, 76), Ионов (Логашов, 90), Саплинов (Долгов, 90+2), Шомуродов«Рубин» (Казань): Дюпин, Данченко, Сорокин, Плиев, Степанов, Башкиров, Иг.Коновалов, Подберезкин (Кварацхелия, 44), Давиташвили, Марков, Микелтадзе (Макаров, 89)Предупреждение: Шомуродов, 90+1
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