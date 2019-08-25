«Ростов» — «Рубин»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче седьмого тура чемпионата Россииодержал домашнюю победу над казанским— 2:1.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте. Увлёкся атакой «Ростов» и нарвался на контрвыпад «Рубина».

Подберёзкин по центру разогнал контратаку, затем сделал передачу между двух защитников, Марков вывалился на ворота и пробил точно в цель.

Ростовчане отыгрались на 29-й минуте. Шомуродов на левом фланге атаки подхватил мяч, ворвался в штрафную, сместился в центр и пробил — мяч после рикошета от Коновалова юркнул в ближний угол ворот.

На 87-й минуте Чернов от левого угла штрафной мягкий исполнил наброс к дальней штанге, Саплинов использовал свои габариты и даже без прыжка головой пробил в сетку ворот «Рубина».

У «Ростова» — 14 очков. Столько же у «Краснодара», «Спартака», «Локомотива» и «Зенита», но дончане занимают пятую строчку таблицы РПЛ. В следующем туре они сыграют с «Локомотивом» на выезде.

У «Рубина» — десять очков и седьмое место. В следующем туре казанцы примут дома «Сочи».