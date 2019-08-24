Шейдаев начнет матч с «Тамбовом» на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Динамо» на матч седьмого тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет 24 августа на стадионе «Мордовия Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Гогуа, Осипенко, Тетрашвили, Чуперка, Карасев, Таказов, Килин, Аппаев, Маркелов.

Запасные: Сугробов, Рыбин, Усман, Муниру, Хосонов, Бенито, Костюков, Конате, Мамтов.

«Динамо»: Лещук, Плиев, Евгеньев, Шунич, Паршивлюк, Нойштедтер, Каборе, Жоаозиньо, Филипп, Шиманьски, Н'Жи.

Запасные: Седов, Морозов, Рыков, Юсупов, Кардозу, Панченко, Ордец, Грулев, Рауш, Шейдаев.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0