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    Шейдаев начнет матч с «Тамбовом» на скамейке запасных

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    Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Динамо» на матч седьмого тура российской Премьер-лиги.

    Рамиль Шейдаев
    Рамиль Шейдаев

    Встреча пройдет 24 августа на стадионе «Мордовия Арена» и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Гогуа, Осипенко, Тетрашвили, Чуперка, Карасев, Таказов, Килин, Аппаев, Маркелов.

    Запасные: Сугробов, Рыбин, Усман, Муниру, Хосонов, Бенито, Костюков, Конате, Мамтов.

    «Динамо»: Лещук, Плиев, Евгеньев, Шунич, Паршивлюк, Нойштедтер, Каборе, Жоаозиньо, Филипп, Шиманьски, Н'Жи.

    Запасные: Седов, Морозов, Рыков, Юсупов, Кардозу, Панченко, Ордец, Грулев, Рауш, Шейдаев.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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