Газизов: Победить чемпиона — это дорогого стоит

Шамиль Газизов
РФПЛ
«Пришел полный стадион, это самое главное. Болельщики гнали команду вперед, большое спасибо им за это, они были настоящим 12-м игроком. Эта победа для них.
Ребята — молодцы, они выполнили все, что хотел от них тренерский штаб. Отдельное спасибо хотел сказать Станиславу Саламович за то, что он принял наше приглашение и приехал.
Эмоции бьют ключом. Победить чемпиона — это дорогого стоит, особенно первыми в сезоне.
До этого у нас не было побед над "Зенитом", наконец-то мы пробили эту брешь. Спасибо всем, это было круто», — приводит слова Газизова ТАСС. 0