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    Газизов: Победить чемпиона — это дорогого стоит

    Уфа Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился впечатлениями после победы над «Зенитом» (1:0) в матче седьмого тура российской премьер-лиги.

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    «Пришел полный стадион, это самое главное. Болельщики гнали команду вперед, большое спасибо им за это, они были настоящим 12-м игроком. Эта победа для них.

    Ребята — молодцы, они выполнили все, что хотел от них тренерский штаб. Отдельное спасибо хотел сказать Станиславу Саламович за то, что он принял наше приглашение и приехал.

    Эмоции бьют ключом. Победить чемпиона — это дорогого стоит, особенно первыми в сезоне.

    До этого у нас не было побед над "Зенитом", наконец-то мы пробили эту брешь. Спасибо всем, это было круто», — приводит слова Газизова ТАСС. 0

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