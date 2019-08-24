Газизов: Победить чемпиона — это дорогого стоит

Генеральный директор «Уфы»поделился впечатлениями после победы над(1:0) в матче седьмого тура российской премьер-лиги.

«Пришел полный стадион, это самое главное. Болельщики гнали команду вперед, большое спасибо им за это, они были настоящим 12-м игроком. Эта победа для них.

Ребята — молодцы, они выполнили все, что хотел от них тренерский штаб. Отдельное спасибо хотел сказать Станиславу Саламович за то, что он принял наше приглашение и приехал.

Эмоции бьют ключом. Победить чемпиона — это дорогого стоит, особенно первыми в сезоне.

До этого у нас не было побед над "Зенитом", наконец-то мы пробили эту брешь. Спасибо всем, это было круто», — приводит слова Газизова ТАСС. 0