«Ростов» изменил стиль на более открытый футбол, считает Шаронов

Главный тренер «Рубина»перед матчем 7-го тура чемпионата России противназвалхаризматичным специалистом.

Матч «Ростов» — «Рубин» пройдет 25 августа в Ростове-на-Дону.

«Мы работаем в штатном режиме, все хорошо. Победа придала позитивные эмоции, но это ни о чем не говорит. Мы движемся вперед.

Мы не работаем по шаблонам. Исходя из того, как складывается теория, зависит время начала тренировки. Понятно, что есть определенный баланс, который стараемся соблюдать, но не как на смене.

"Ростов" подольше разбирали? Нет, так сложились обстоятельства. Дело не в "Ростове". Мы были сконцентрированы на себе.

Сейчас "Ростов" поменял свое направление, играет по другой схеме. В более открытый футбол. Команда обладает очень хорошими игроками, имеет свое лицо, харизматичного главного тренера и прекрасный стадион.

Что касается "Рубина", то Паша Могилевец еще не выздоровел, Бегич тоже, остальные все готовятся», — приводит слова Шаронова пресс-служба «Рубина». 0