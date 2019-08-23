Са Пинту: Мы готовы увидеть «Спартак», который захочет атаковать

Главный тренер «Браги»поделился впечатлениями после победы надв первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (1:0).

«Это хорошая команда, но победили мы. Соперник хотел сохранить свои ворота сухими и использовать наши ошибки.

Мы уверены, что вторая игра будет очень сложной, так как соперник будет чаще атаковать и рисковать. И мы готовы увидеть "Спартак", который захочет атаковать. В предыдущей игре с ЦСКА было именно так.

Я не очень хорошо знаю российский чемпионат, слежу лишь за теми клубами, которые выступают в Европе. Мы сражаемся с Россией за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Есть одна разница между нашими лигами — зарплаты. Зарплаты не играют в футбол? Да, но иногда очень помогают в этом», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0