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    Са Пинту: Мы готовы увидеть «Спартак», который захочет атаковать

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    Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту поделился впечатлениями после победы над «Спартаком» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (1:0).

    Рикарду Са Пинту
    Рикарду Са Пинту

    «Это хорошая команда, но победили мы. Соперник хотел сохранить свои ворота сухими и использовать наши ошибки.

    Мы уверены, что вторая игра будет очень сложной, так как соперник будет чаще атаковать и рисковать. И мы готовы увидеть "Спартак", который захочет атаковать. В предыдущей игре с ЦСКА было именно так.

    Я не очень хорошо знаю российский чемпионат, слежу лишь за теми клубами, которые выступают в Европе. Мы сражаемся с Россией за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

    Есть одна разница между нашими лигами — зарплаты. Зарплаты не играют в футбол? Да, но иногда очень помогают в этом», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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