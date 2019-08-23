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    Джикия: Пропустили нелепый гол

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    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение от «Браги» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (0:1).

    Георгий Джикия
    Георгий Джикия

    «Второй тайм? Не сказал бы, что подсели. Просто пропустили нелепый гол. Нападающий промахнулся, киксанул. На дальней штанге мяч кому-то попал в ногу — так и залетело.

    Не могу сказать, что выгорели. Эмоции были хорошими, но их нужно оставлять. Впереди достаточно много игр. Есть ответный матч с "Брагой", держим в голове его. Ничего критичного не произошло, соперник ничем не удивил. Думаю, дома все будет хорошо.

    Мы в последних играх вообще тяжело раскачиваемся, а потом добавляем. Понятно, немного тяжело. Но не скажу, что все устали. Есть небольшая усталость, но нельзя сказать, что у нас нет сил и играть не можем», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

    Ответная игра пройдет в Москве 29 августа. 0

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