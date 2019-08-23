Джикия: Пропустили нелепый гол

Капитанпрокомментировал поражение отв первом матче 4-го отборочного раунда(0:1).

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«Второй тайм? Не сказал бы, что подсели. Просто пропустили нелепый гол. Нападающий промахнулся, киксанул. На дальней штанге мяч кому-то попал в ногу — так и залетело.

Не могу сказать, что выгорели. Эмоции были хорошими, но их нужно оставлять. Впереди достаточно много игр. Есть ответный матч с "Брагой", держим в голове его. Ничего критичного не произошло, соперник ничем не удивил. Думаю, дома все будет хорошо.

Мы в последних играх вообще тяжело раскачиваемся, а потом добавляем. Понятно, немного тяжело. Но не скажу, что все устали. Есть небольшая усталость, но нельзя сказать, что у нас нет сил и играть не можем», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Ответная игра пройдет в Москве 29 августа. 0