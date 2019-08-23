Кабелла пропустит минимум полгода

Генеральный директорсообщил, что полузащитник командывыбыл на длительный срок после того, как получил травму в игре с(0:4).

Реми Кабелла ФК «Краснодар» LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

«Мы потрясены травмой Реми Кабеллы, полученной им в матче "Олимпиакос" — "Краснодар". Как показали результаты медицинского обследования, наш полузащитник выбыл, по меньшей мере, на полгода. И это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок. Более того, Реми Кабелла — наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке», — цитирует Хашига пресс-служба клуба.

Ответный матч пройдет в Краснодаре 27 августа. 0