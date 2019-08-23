ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сарри призван сделать «Юве» более атакующимСарри — единственный шанс «Интера» и «Наполи» остановить «Ювентус»
  • 10:43
    • «Рома» может арендовать форварда «Атлетико»
  • 10:29
    • Эмери заявил о желании избавиться от двух футболистов
  • 10:15
    • Кабелла пропустит минимум полгода
  • 08:57
    • Ковалев: У Ярда хорошие скорость и удар
  • 08:44
    • Макгрегор прокомментировал свое нападение на пожилого мужчину
    Все новости спорта

    Кабелла пропустит минимум полгода

    Краснодар РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил, что полузащитник команды Реми Кабелла выбыл на длительный срок после того, как получил травму в игре с «Олимпиакосом» (0:4).

    Реми Кабелла
    Реми Кабелла

    «Мы потрясены травмой Реми Кабеллы, полученной им в матче "Олимпиакос" — "Краснодар". Как показали результаты медицинского обследования, наш полузащитник выбыл, по меньшей мере, на полгода. И это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок. Более того, Реми Кабелла — наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке», — цитирует Хашига пресс-служба клуба.

    Ответный матч пройдет в Краснодаре 27 августа. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Кошмар в Греции. «Краснодар» опозорился и почти вылетел из Лиги чемпионов
  • Вчера в 02:13
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Локомотив»
  • 1.85
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что покажет «Севилье» новичок Примеры на своем поле?
  • «Гранада» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Дортмундский каток пройдется по «козлам»
  • «Кельн» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Кто выиграет левантийское дерби?
  • «Леванте» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Греки уничтожили бронзового призера РПЛ Футбол Кошмар в Греции. «Краснодар» опозорился и почти вылетел из Лиги чемпионовРазгромное поражение «Краснодара» в Греции — в нашем обзоре СМИ Вчера в 02:130
  • 23:34
    • «Спартак» проиграл «Браге» в Португалии
  • 00:20
    • Кононов: Результат неприемлемый, но у нас есть шансы
  • 00:04
    • «Заря» уступила «Эспаньолу», ведя в счете по ходу встречи
    Адриан Футбол С корабля на бал. Сумасшедшие две недели «запасного» АдрианаВ «Ливерпуле» испанский вратарь уже успел пережить и взлеты, и падения 21/08/2019 в 21:480
  • Экспресс дня

  • «Спартак» продолжит свою беспроигрышную серию?
  • 4.04
    •
  • 00:57
    • Быстров верит в камбэк «Краснодара»
  • 00:36
    • Са Пинту: Мы готовы увидеть «Спартак», который захочет атаковать
  • 00:03
    • «Торино» уступил «Вулверхэмптону» в первом матче отбора ЛЕ
    Марк-Андре тер Штеген Футбол «Барселона» теряет свою идеологию. Уникальность «сине-гранатовых» уже в прошломКоманда Эрнесто Вальверде начала сезон с поражения от «Атлетика» на «Сан-Мамесе» 21/08/2019 в 20:540
  • 23:40
    • «Антверпен» упустил победу над «Аз Алкмаром» в отборе Лиги Европы
  • 23:38
    • «Селтик» «всухую» обыграл АИК на своем поле
  • 23:29
    • «Ливерпуль» продлил контракт с Алексом Окслейд-Чемберленом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие