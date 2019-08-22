Лукаку: В «МЮ» я был в числе козлов отпущения

Бельгийски нападающийоткровенно высказался о своем уходе из

«В "Манчестер Юнайтед" постоянно искали козла отпущения. Это постоянно были Погба, я или Алексис. Всегда кто-то из нас троих оказывался виноватым. Я не думаю, что был единственным, кто плохо смотрелся на поле. Но ни у кого не получится меня в чем-то обвинить», — сказал Лукаку.

«Я не чувствовал себя защищенным. Было много слухов о моем уходе, и никто не вышел и не прекратил это. Три-четыре недели я ждал опровержений от клуба, но ничего не случилось. Тогда я сам инициировал разговор с клубом и сказал, что нам лучше пойти разными путями. Если ты не хочешь защищать кого-то, то слухи уже превращаются в постоянный поток. Я хотел услышать от них: "Ром собирается бороться за свое место в составе!", но никто не удосужился это сказать», — также отметил бельгиец.

Напомним, Лукаку перешел в итальянский «Интер». 0