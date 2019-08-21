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    «Спартак» попрощался с коммерческим директором

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    «Спартак» на своем официальном сайте сообщил, что Александр Атаманенко завершил работу на посту коммерческого директора клуба.

    Александр Атаманенко
    Александр Атаманенко

    По согласованию с руководством «красно-белых» со следующей недели он будет консультировать клуб по вопросам коммерческой и маркетинговой деятельности до конца третьего квартала текущего года.

    «Решение о смене работы действительно далось очень непросто, поскольку с лета 2014 года клуб стал для меня второй семьей, с которой мы вместе провели пять интересных лет, а Москва стала для моих родных и близких новым домом.

    Искренне желаю "Спартаку" множества побед на поле и за его пределами, новых трофеев, регулярного участия в еврокубках. Часть меня навсегда останется красно-белой, буду и впредь следить за клубом и болеть за него!», — заявил функционер.

    Александр Атаманенко приступил к работе в «Спартаке» в 2014 году. До этого в течение шести лет специалист занимал должность генерального директора «Донбасс-Арены» — домашнего стадиона донецкого «Шахтера». 0

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