«Спартак» попрощался с коммерческим директором

«Спартак» на своем официальном сайте сообщил , чтозавершил работу на посту коммерческого директора клуба.

По согласованию с руководством «красно-белых» со следующей недели он будет консультировать клуб по вопросам коммерческой и маркетинговой деятельности до конца третьего квартала текущего года.

«Решение о смене работы действительно далось очень непросто, поскольку с лета 2014 года клуб стал для меня второй семьей, с которой мы вместе провели пять интересных лет, а Москва стала для моих родных и близких новым домом.

Искренне желаю "Спартаку" множества побед на поле и за его пределами, новых трофеев, регулярного участия в еврокубках. Часть меня навсегда останется красно-белой, буду и впредь следить за клубом и болеть за него!», — заявил функционер.

Александр Атаманенко приступил к работе в «Спартаке» в 2014 году. До этого в течение шести лет специалист занимал должность генерального директора «Донбасс-Арены» — домашнего стадиона донецкого «Шахтера». 0