Мартинш: «Краснодар» знает, как доминировать на поле, «Олимпиакосу» будет сложно

Главный тренер «Олимпиакоса»поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с

Встреча состоится в Греции завтра, 21 августа.

«Мы должны быть сосредоточены на этой игре. В последние дни мы выполняли большие объёмы работы, чтобы подготовиться к встрече с "Краснодаром".

Мы должны обострять игру и действовать эффективно, как это было до сегодняшнего дня в домашних матчах. Наша родная земля и болельщики — главное оружие "Олимпиакоса".

"Краснодар" — команда, которая умеет атаковать и может быть результативной. Соперник знает, как доминировать на поле.

"Краснодар" хорошо организован, в составе команды выступают известные нам игроки, но "Краснодар" силён качеством всей команды, а не отдельных футболистов. Нам будет непросто», — приводит слова Мартинша «Чемпионат». 0