«Вулверхэмтон» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 2-го тура Английской Премьер-лигина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче на 27-й минуте открыли хозяева. Рашфорд исполнил классную передачу низом на левый край чужой штрафной, где Марсьяль мощным ударом в касание из-под защитника отправил мяч под перекладину ворот Патрисиу.

А на 55-й минуте, после розыгрыша углового Моутинью исполнил классную передачу с правого фланга атаки в центр на линию штрафной «МЮ», откуда Рубен Невеш мощным ударом в касание с рикошетом от перекладины отправил мяч в сетку ворот Де Хеа.

На 67-й минуте в ворота «волков» был назначен пенальти за фол на Погба. Сам пострадавший на силу пробил с точки в левый от себя угол ворот и Патрисиу в прыжке выручил свою команду.

«Манчестер Юнайтед» набрал четыре очка после двух туров. Для «волков» это вторая ничья подряд. «МЮ» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» — 13-й.

В следующем туре манкунианцы дома примут лондонский «Кристал Пэлас», а «Вулверхэмптон» на своем поле сыграет с «Бернли». 0