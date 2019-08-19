Тельо не перейдет в «Краснодар» этим летом

Как сообщает Sports24 , агент футболиста, Хосе Мариа Оробитт, поделился своим мнением касательно возможного трансфера хавбека в. По его словам, футболист не перейдет в российский клуб этим летом.

«Получается так, что этим летом Тельо не перейдёт в "Краснодар", трансферное окно скоро закрывается. Возможно, вернёмся к переговорам зимой», — заявил Оробитт.

До этого многие СМИ писали о том, что Кристиан Тельо с высокой долей вероятности может оказаться в составе «быков». Якобы клуб активно изучал возможные варианты с трансфером полузащитника и был готов заплатить за него отступные в размере 12 млн евро.

Тельо 27 лет. В прошлом сезоне он провел 29 поединков в испанской Примере, забив 4 мяча и отдав 6 голевых передач. 0