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    Тельо не перейдет в «Краснодар» этим летом

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    Как сообщает Sports24, агент футболиста «Бетиса» Кристиана Тельо, Хосе Мариа Оробитт, поделился своим мнением касательно возможного трансфера хавбека в «Краснодар». По его словам, футболист не перейдет в российский клуб этим летом.

    Кристиан Тельо
    Кристиан Тельо

    «Получается так, что этим летом Тельо не перейдёт в "Краснодар", трансферное окно скоро закрывается. Возможно, вернёмся к переговорам зимой», — заявил Оробитт.

    До этого многие СМИ писали о том, что Кристиан Тельо с высокой долей вероятности может оказаться в составе «быков». Якобы клуб активно изучал возможные варианты с трансфером полузащитника и был готов заплатить за него отступные в размере 12 млн евро.

    Тельо 27 лет. В прошлом сезоне он провел 29 поединков в испанской Примере, забив 4 мяча и отдав 6 голевых передач. 0

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