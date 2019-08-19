Круговой проходит медосмотр в «Зените»

Защитникв ближайшее время станет игроком. Ожидается, что он подпишет 5-летний контракт.

Издание Prosportstory показало фотографию футболиста при прохождении медицинского осмотра в петербургском клубе.

Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду «сине-бело-голубых», после чего отправился в «Уфу». В минувшем сезоне Данил принял участие в 9 матчах РПЛ и записал на свой счет один гол.

Ранее сообщалось, что на игрока активно претендовал и ЦСКА, между клубами даже была принципиальная договоренность о трансфере, но в последний момент сам футболист решил продолжить карьеру в Санкт-Петербурге.

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