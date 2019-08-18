«Спартака» и «Динамо» заинтересованы в подписании Рибери

Бывший полузащитникпопал в сферу интересов двух российских клубов.

Как сообщает на своем сайте итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, 36-летний француз имеет крупные предложения от «Динамо» и «Спартака».

Ранее появлялась информация, что в услугах экс-игрока сборной Франции заинтересован «Локомотив». Также в числе претендентов на него есть клубы из Турции и Англии. Однако фаворитом в борьбе за Рибери считается «Фиорентина».

Напомним, Рибери последние 12 лет провел в «Баварии», отыграв в составе команды более 250 матчей. Вместе с мюнхенцами он 9 раз выиграл Бундеслигу, 6 раз — Кубок Германии и становился обладателем Лиги чемпионов. 0