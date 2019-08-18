ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Краснодара»Первый голевой пас Шапи и победа «Краснодара» на классе
  • 21:32
    • «Ман Сити» расписал ничью с «Тоттенхэмом»
  • 20:59
    • «Зенит» в большинстве не справился с «Ахматом»
  • 00:43
    • Почеттино: Мы должны принять VAR
  • 00:30
    • «Реал» впервые за 818 дней опередил «Барселону» в Примере
  • 00:10
    • «Вильярреал» и «Гранада» расписали ничью в сумасшедшем поединке
    Все новости спорта

    Почеттино: Мы должны принять VAR

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Новостное агентство BBC процитировало Маурисио Почеттино — главного тренера лондонского «Тоттенхэма». Менеджер высказался по поводу матча и технологии VAR.

    Маурисио Почеттино и Пеп Гвардиола
    Маурисио Почеттино и Пеп Гвардиола

    «Очень доволен набранным очком, но знаю, что ещё нужно совершенствоваться. Команде нужно прибавлять во всех аспектах, мы собираемся делать это шаг за шагом, но понадобится время.

    Лукас Моура забил невероятный мяч. Играя с такой командой, как "Манчестер Сити", всегда нужно выкладываться по максимуму».

    На 92 минуте встречи случился эпизод, в котором Гарбиэл Жезус забил гол, но его отменили судьи. К такому решению арбитры пришли после просмотра видеоповтора, прибегнув к технологии VAR.

    «Мы должны принять VAR. Я немного критиковал VAR, но теперь нужно принять правила. Теперь это приносит нам пользу. Конечно, это не принесёт нам пользы в других случаях. Это правило просто нужно принять», — прокомментировал ситуацию Почеттино. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Суперкубок УЕФА. Невероятный Канте, гандбол и тактическая неразбериха Клоппа
  • 15/08/2019 в 13:37
    •
  • Прогноз
  • «Челси» — «Лестер»
  • 3.60
  • Сегодня в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли матч с «Рубином» победную серию «Арсенала»?
  • «Рубин» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Прервется ли взлет «Ростова» в Уфе?
  • «Уфа» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Продолжит ли «Ротор» удерживать первое место в ФНЛ?
  • «Ротор» — «Шинник». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Эрнесто Вальверде Футбол Ветер перемен Вальверде, зависимость от Месси и нестареющий АдурисГлавные выводы после поражения «Барселоны» от «Атлетика» Вчера в 15:290
  • 22:34
    • Глушаков: Позор — это когда дома теряют очки в меньшинстве
  • 22:22
    • Дзюба: Такое судейство — это позор. Судья — герой матча
  • 22:09
    • Семак подвел итоги матча с «Ахматом»
    Игроки «Арсенала» Футбол АПЛ. Победы «Арсенала» и «Ливерпуля», «Ман Сити» и «Тоттенхэм» расписали ничьюПодробности матчей 2-го тура английской Премьер-лиги Вчера в 19:220
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Ман Сити» мстить «Тоттенхэму» за вылет из ЛЧ?
  • 2.67
    •
  • 23:56
    • «Леганес» уступил «Осасуне»
  • 23:14
    • «Мальорка» с победы стартовала в новом сезоне
  • 22:45
    • Азмун: «Ахмат» тянул время, поэтому произошла потасовка
    Зинедин Зидан Футбол От Неймара до Зидана. Четыре главных вопроса перед стартом Ла ЛигиСмотрим на «Барселону», «Реал», «Атлетико» и претендентов на четвертое место 16/08/2019 в 19:280
  • 22:07
    • «Валенсия» упустила победу над «Реал Сосьедадом»
  • 21:49
    • Иванович прокомментировал результат матча «Зенит» — «Ахмат»
  • 20:46
    • Бывший инспектор ФИФА: Удаление Уциева — грубейшая ошибка арбитра
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие