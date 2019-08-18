Почеттино: Мы должны принять VAR

Новостное агентство BBC процитировало— главного тренера лондонского. Менеджер высказался по поводу матча и технологии VAR.

«Очень доволен набранным очком, но знаю, что ещё нужно совершенствоваться. Команде нужно прибавлять во всех аспектах, мы собираемся делать это шаг за шагом, но понадобится время.

Лукас Моура забил невероятный мяч. Играя с такой командой, как "Манчестер Сити", всегда нужно выкладываться по максимуму».

На 92 минуте встречи случился эпизод, в котором Гарбиэл Жезус забил гол, но его отменили судьи. К такому решению арбитры пришли после просмотра видеоповтора, прибегнув к технологии VAR.

«Мы должны принять VAR. Я немного критиковал VAR, но теперь нужно принять правила. Теперь это приносит нам пользу. Конечно, это не принесёт нам пользы в других случаях. Это правило просто нужно принять», — прокомментировал ситуацию Почеттино. 0