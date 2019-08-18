«Луч» разгромил «Факел» во Владивостоке

на своем поле победилв матче девятого тура первенства ФНЛ со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Александр Кутьин, Руслан Гордиенко и Саид Алиев.

Благодаря этой победе «Луч» вышел на восьмое место в турнирной таблице ФНЛ и имеет на счету 12 очков после девяти матчей. «Факел» потерпел третье поражение подряд и занимает последнее, 20-е место.