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    «Луч» разгромил «Факел» во Владивостоке

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    «Луч» на своем поле победил «Факел» в матче девятого тура первенства ФНЛ со счетом 3:0.

    «Луч» разгромил «Факел» во Владивостоке
    «Луч» разгромил «Факел» во Владивостоке

    В составе победителей отличились Александр Кутьин, Руслан Гордиенко и Саид Алиев.

    Благодаря этой победе «Луч» вышел на восьмое место в турнирной таблице ФНЛ и имеет на счету 12 очков после девяти матчей. «Факел» потерпел третье поражение подряд и занимает последнее, 20-е место.

    Олимп-ФНЛ 9-й тур
    «Луч» (Владивосток) — «Факел» (Воронеж) — 3:0 (1:0)
    Голы: Кутьин, 2 (1:0). Гордиенко, 64 (2:0). Алиев, 73 (3:0)«Луч»: Пономаренко, Ботака-Иобома, Аравин, Марущак, Магадиев, Абазов (Симанов, 81), Кротов, Квеквескири (Калугин, 82), Стеклов (Макаренко, 84), Кутьин (Гордиенко, 48), Алиев (Саламатов, 77)«Факел»: Ермаков, Хайманов, Лихачев, Дмитриев, Пухов (Красильниченко, 78), Рябокобыленко, Гладышев (Мазуров, 78), Черевко (Микушин, 11), Хлебородов, Яковлев (Букия, 67), Корян (Воробьев, 71)Предупреждения: Гладышев, 54. Яковлев, 55. Квеквескири, 57. Рябокобыленко, 77. Саламатов, 80
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