«Челси» — «Лестер»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью св домашнем матче второго тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 1:1.

«Синие» вышли вперед на 7-й минуте. Онинье Ндиди завозился с мячом у штрафной площади, Мэйсон Маунт выскочил из-за спины, отобрал сферу и пробил точно в дальний угол ворот.

«Лисы» сравняли счет на 67-й минуте. Джеймс Мэддисон от угла поля выполнил подачу к линии вратарской, Ндиди выпрыгнул и без помех головой отправил мяч в сетку ворот.

АПЛ. 2-й тур «Челси» — «Лестер» — 1:1 (1:0) Голы: Маунт, 7 (1:0). Ндиди, 67 (1:1)«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Эмерсон, Жоржинью (Ковачич, 71), Канте, Маунт, Педро, Жиру (Абрахам, 61), Пулишич (Виллиан, 71)«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Чудхури (Прат, 73), Мэддисон, Варди, Перес (Олбрайтон, 80)Предупреждение: Жоржинью, 37

Теперь на счету «Челси» 1 очко, а в активе «Лестера» — 2 балла. 0