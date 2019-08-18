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    «Челси» и «Лестер» обменялись голами

    «Челси» — «Лестер»: счет матча 1:1, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Лестер Сити Календарь АПЛ
    «Челси» сыграл вничью с «Лестером» в домашнем матче второго тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 1:1.

    «Синие» вышли вперед на 7-й минуте. Онинье Ндиди завозился с мячом у штрафной площади, Мэйсон Маунт выскочил из-за спины, отобрал сферу и пробил точно в дальний угол ворот.

    «Лисы» сравняли счет на 67-й минуте. Джеймс Мэддисон от угла поля выполнил подачу к линии вратарской, Ндиди выпрыгнул и без помех головой отправил мяч в сетку ворот.

    АПЛ. 2-й тур
    «Челси» — «Лестер» — 1:1 (1:0)
    Голы: Маунт, 7 (1:0). Ндиди, 67 (1:1)«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Эмерсон, Жоржинью (Ковачич, 71), Канте, Маунт, Педро, Жиру (Абрахам, 61), Пулишич (Виллиан, 71)«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Чудхури (Прат, 73), Мэддисон, Варди, Перес (Олбрайтон, 80)Предупреждение: Жоржинью, 37

    Теперь на счету «Челси» 1 очко, а в активе «Лестера» — 2 балла. 0

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