«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: счет матча

Счет в матче был открыт в добавленное к первому тайму время. Милнер с левого фланга выполнил навес на Мане, а Садио обработал мяч в штрафной и неотразимо пробил под правую штангу.
На 71-й минуте Фирмино получил мяч от Мане, обыграл двух соперников и от линии штрафной «Саутгемптона» мощно пробил в левый нижний угол, без шансов для Ганна.
Интригу вернул голкипер «Ливерпуля» Адриан, который на 83-й минуте неловко сыграл на выходе, выбив мяч прямо на соперника, и Дэнни Ингс отправил мяч в сетку ворот мерсисайдцев.
После двух туров «Ливерпуль» с 6 очками возглавил таблицу АПЛ, а «Саутгемптон» замыкает таблицу — 0 баллов.
В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с лондонским «Арсеналом» на «Энфилде», а «Саутгемптон» отправится в гости к «Брайтону».
Результаты других матчей
«Астон Вилла» — «Борнмут» — 1:2
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1
«Эвертон» — «Уотфорд» — 1:0
«Норвич Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1. 0