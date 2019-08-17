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    «Ливерпуль» удержал победу над «Саутгемптоном»

    «Саутгемптон» — «Ливерпуль»: счет матча

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Саутгемптон Календарь АПЛ
    В матче 2-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал гостевую победу над «Саутгемптоном» со счетом 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт в добавленное к первому тайму время. Милнер с левого фланга выполнил навес на Мане, а Садио обработал мяч в штрафной и неотразимо пробил под правую штангу.

    На 71-й минуте Фирмино получил мяч от Мане, обыграл двух соперников и от линии штрафной «Саутгемптона» мощно пробил в левый нижний угол, без шансов для Ганна.

    Интригу вернул голкипер «Ливерпуля» Адриан, который на 83-й минуте неловко сыграл на выходе, выбив мяч прямо на соперника, и Дэнни Ингс отправил мяч в сетку ворот мерсисайдцев.

    После двух туров «Ливерпуль» с 6 очками возглавил таблицу АПЛ, а «Саутгемптон» замыкает таблицу — 0 баллов.

    В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с лондонским «Арсеналом» на «Энфилде», а «Саутгемптон» отправится в гости к «Брайтону».

    АПЛ. 2-й тур
    «Саутгемптон» — «Ливерпуль» — 1:2 (0:1)
    Голы: Мане, 45+1 (0:1). Роберту Фирмину, 71 (0:2). Ингс, 83 (1:2)«Саутгемптон»: Ганн, Бертранд (Дженепо, 77), Вестергор, Йосида, Беднарек, Валери, Ромеу (Ингс, 64), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд, Адамс (Армстронг, 68)«Ливерпуль»: Адриан, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Милнер (Фабинью, 74), Вайналдум, Окслейд-Чемберлен (Хендерсон, 89), Роберту Фирмину, Салах (Ориги, 79), МанеПредупреждения: Ромеу, 36. Александр-Арнолд, 79. Дженепо, 84

    Результаты других матчей

    «Астон Вилла» — «Борнмут» — 1:2
    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1
    «Эвертон» — «Уотфорд» — 1:0
    «Норвич Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1. 0

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