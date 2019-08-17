«Саутгемптон» — «Ливерпуль»: счет матча

В матче 2-го тура чемпионата Англииодержал гостевую победу надсо счетом 2:1.

Фрагмент матча twitter.com/LFC 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет в матче был открыт в добавленное к первому тайму время. Милнер с левого фланга выполнил навес на Мане, а Садио обработал мяч в штрафной и неотразимо пробил под правую штангу.

На 71-й минуте Фирмино получил мяч от Мане, обыграл двух соперников и от линии штрафной «Саутгемптона» мощно пробил в левый нижний угол, без шансов для Ганна.

Интригу вернул голкипер «Ливерпуля» Адриан, который на 83-й минуте неловко сыграл на выходе, выбив мяч прямо на соперника, и Дэнни Ингс отправил мяч в сетку ворот мерсисайдцев.

После двух туров «Ливерпуль» с 6 очками возглавил таблицу АПЛ, а «Саутгемптон» замыкает таблицу — 0 баллов.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с лондонским «Арсеналом» на «Энфилде», а «Саутгемптон» отправится в гости к «Брайтону».

АПЛ. 2-й тур «Саутгемптон» — «Ливерпуль» — 1:2 (0:1) Голы: Мане, 45+1 (0:1). Роберту Фирмину, 71 (0:2). Ингс, 83 (1:2)«Саутгемптон»: Ганн, Бертранд (Дженепо, 77), Вестергор, Йосида, Беднарек, Валери, Ромеу (Ингс, 64), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд, Адамс (Армстронг, 68)«Ливерпуль»: Адриан, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Милнер (Фабинью, 74), Вайналдум, Окслейд-Чемберлен (Хендерсон, 89), Роберту Фирмину, Салах (Ориги, 79), МанеПредупреждения: Ромеу, 36. Александр-Арнолд, 79. Дженепо, 84

Результаты других матчей

«Астон Вилла» — «Борнмут» — 1:2

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:1

«Эвертон» — «Уотфорд» — 1:0

«Норвич Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» — 3:1. 0