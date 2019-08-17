«Ман Сити» — «Тоттенхэм»: счет 2:2, обзор голов

В рамках второго тура АПЛ «Манчестер Сити» принял «Тоттенхэм». На стадионе «Этихад» судьи зафиксировали ничью. «Шпоры» выступили в роли догоняющей команды.

Счет в матче открыл Рахим Стерлинг. На правом фланге Бернарду Силва откатил мяч Кевину Де Брюйне, который в одно касание переправил мяч в штрафную «Тоттенхэма». На дальней штанге оказался Стерлинг, который на 20 минуте поразил дальний от вратаря угол.

На 23 минуте Тунгай Ндомбеле выполнил передачу на Эрика Ламелу, который открылся под нее между линиями полузащиты и защиты «Ман Сити». Футболист сместился с мячом в центр и выполнил точный удар в угол из-за пределов штрафной площади — 1:1.

Третий гол в матче забил Агуэро, который замкнул прострел Де Брюйне на 35 минуте. Кайл Уокер вернул мяч Бернарду Силве. Португалец нашел передачей бельгийца, который выдвинулся за спину защитникам «Тоттенхэма». После этого Де Брюйне выполнил сильный прострел низом, а Серхио Агуэро опередил Алдервейрелда и точно пробил по воротам Льориса.

На 56 минуте игры «шпоры» получили право на угловой. Его с правого фланга исполнил Ламела. Футболист навесил в район 11-метровой отметки, где оказался Лукас Моура. Игрок точно пробил головой в дальний гол, сравняв тем самым счет.

Победный мяч «бело-голубых» забил Габи Жезус. Однако после подключения VAR гол был отменен.

«Ман Сити» имеет в активе 4 пункта. «Тоттенхэм» набрал те же 4 балла.

В следующем туре, 25 августа, «горожане» поедут в гости к «Борнмуту», а «шпоры» сыграют дома с «Ньюкаслом».