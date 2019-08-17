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    «Ман Сити» расписал ничью с «Тоттенхэмом»

    «Ман Сити» — «Тоттенхэм»: счет 2:2, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Тоттенхэм Календарь АПЛ
    В рамках второго тура АПЛ «Манчестер Сити» принял «Тоттенхэм». На стадионе «Этихад» судьи зафиксировали ничью. «Шпоры» выступили в роли догоняющей команды.

    Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг
    Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг

    Счет в матче открыл Рахим Стерлинг. На правом фланге Бернарду Силва откатил мяч Кевину Де Брюйне, который в одно касание переправил мяч в штрафную «Тоттенхэма». На дальней штанге оказался Стерлинг, который на 20 минуте поразил дальний от вратаря угол.

    На 23 минуте Тунгай Ндомбеле выполнил передачу на Эрика Ламелу, который открылся под нее между линиями полузащиты и защиты «Ман Сити». Футболист сместился с мячом в центр и выполнил точный удар в угол из-за пределов штрафной площади — 1:1.

    Третий гол в матче забил Агуэро, который замкнул прострел Де Брюйне на 35 минуте. Кайл Уокер вернул мяч Бернарду Силве. Португалец нашел передачей бельгийца, который выдвинулся за спину защитникам «Тоттенхэма». После этого Де Брюйне выполнил сильный прострел низом, а Серхио Агуэро опередил Алдервейрелда и точно пробил по воротам Льориса.

    На 56 минуте игры «шпоры» получили право на угловой. Его с правого фланга исполнил Ламела. Футболист навесил в район 11-метровой отметки, где оказался Лукас Моура. Игрок точно пробил головой в дальний гол, сравняв тем самым счет.

    Победный мяч «бело-голубых» забил Габи Жезус. Однако после подключения VAR гол был отменен.

    «Ман Сити» имеет в активе 4 пункта. «Тоттенхэм» набрал те же 4 балла.

    В следующем туре, 25 августа, «горожане» поедут в гости к «Борнмуту», а «шпоры» сыграют дома с «Ньюкаслом».

    АПЛ. 2 тур
    «Ман Сити» — «Тоттенхэм»
    Голы: 1:0 — 20 Стерлинг, 1:1 — 23 Ламела, 2:1 — 35 Агуэро, 2:2 — 56 Лукас Моура«Ман Сити»: Эдерсон, Зинченко, Лапорт, Отаменди, Уокер, Родри Эрнандес (Сильва, 78), Гюндоган, Бернарду Силва (Марез, 80), де Брюйне, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 66)«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Уокер-Питерс, Роуз, Алдервейрелд, Уинкс (Лукас Моура, 56), Эриксен (Скипп, 90), Сиссоко, Ламела (Ло Чельсо, 85), Ндомбеле, КейнПредупреждения: Стерлинг (26)
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