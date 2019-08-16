«Ростов» готов бороться за еврокубки, считает Газизов

Шамиль Газизов
«Уфа»
Матч «Уфа» — «Ростов» пройдет 18 августа на стадионе «Нефтяник». Начало — 16:30 (мск).
«У них очень сильный менеджмент и тренерский штаб, в составе собраны весьма квалифицированные футболисты.
Так что в текущих результатах ростовчан нет ничего сверхъестественного. Они готовы бороться за попадание в еврокубки», — приводят «Известия» слова Газизова.
Напомним, «Ростов» пока не потерпел ни одного поражения в нынешнем чемпионате.
В пяти матчах команда Валерия Карпина набрала 11 очков и занимает второе место. У «Уфы» четыре очка и 13-я позиция. 0