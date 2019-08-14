«Шинник» — «Енисей»: счет матча 0:0

В матче восьмого тура первенства ФНЛ ярославский «Шинник» дома сыграл вничью с красноярским «Енисеем» — 0:0.

На 85-й минуте в составе ярославцев был удален форвард Эльдар Низамутдинов.

«Шинник» с 12 очками занимает седьмое место в таблице ФНЛ. «Енисей» с шестью очками поднялся с 20-го на 19-е место.

Московское «Торпедо» в матче восьмого тура ФНЛ дома обыграло курский «Авангард» — 3:1 (0:1).

Дубль в составе победителей оформил Иван Сергеев, забив с игры на 46-й минуте и реализовав пенальти на 52-й минуте. Еще один гол на счету Ильи Самошникова (90).

У проигравших забил на 37-й минуте Артем Федчук.

Команда Сергея Игнашевича набрало 19 очков — как и лидер первенства «Ротор». Однако черно-белые уступают по дополнительным показателям.

«Авангард» с восемью очками занимает 16-е место.

В других матчах игрового дня «Чертаново» дома проиграло «Краснодару-2» — 1:2, а «Факел» на своем поле уступил «Армавиру» — 0:2.

«Чертаново» занимает пятое место, «Армавир» — девятое, «Краснодар-2» — 14-е, а «Факел» замыкает турнирную таблицу. 0