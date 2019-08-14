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    «Енисей» ушел с последнего места ФНЛ

    «Шинник» — «Енисей»: счет матча 0:0

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    В матче восьмого тура первенства ФНЛ ярославский «Шинник» дома сыграл вничью с красноярским «Енисеем» — 0:0.

    «Енисей»
    «Енисей»

    На 85-й минуте в составе ярославцев был удален форвард Эльдар Низамутдинов.

    «Шинник» с 12 очками занимает седьмое место в таблице ФНЛ. «Енисей» с шестью очками поднялся с 20-го на 19-е место.

    Московское «Торпедо» в матче восьмого тура ФНЛ дома обыграло курский «Авангард» — 3:1 (0:1).

    Дубль в составе победителей оформил Иван Сергеев, забив с игры на 46-й минуте и реализовав пенальти на 52-й минуте. Еще один гол на счету Ильи Самошникова (90).

    У проигравших забил на 37-й минуте Артем Федчук.

    Команда Сергея Игнашевича набрало 19 очков — как и лидер первенства «Ротор». Однако черно-белые уступают по дополнительным показателям.

    «Авангард» с восемью очками занимает 16-е место.

    В других матчах игрового дня «Чертаново» дома проиграло «Краснодару-2» — 1:2, а «Факел» на своем поле уступил «Армавиру» — 0:2.

    «Чертаново» занимает пятое место, «Армавир» — девятое, «Краснодар-2» — 14-е, а «Факел» замыкает турнирную таблицу. 0

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