«Порту» — «Краснодар»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составы «Порту» и «Краснодара» на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча пройдет в Португалии и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Порту»: Марчесин, Пепе, Маркано, Маруланда, Накадзима, Марега, Теллес, Корона, Данилу, Саравиа, Оливейра.

Запасные: Коста, Баро, Абубакар, Урибе, Манафа, Мбемба, Зе Луиш.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спаич, Мартынович, Петров, Вилена, Камболов, Кабелла, Вандерсон, Берг, Шапи-Сулейманов.

Запасные: Крицюк, Фьолусон, Олссон, Игнатьев, Намли, Кайю, Стоцкий.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Порту». Коэффициент на его победу — 1.60, тогда как на успех «Краснодара» — 6.30. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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