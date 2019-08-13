Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА

16 августа (пятница)
«Оренбург» — «Сочи»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Сергей Мартынов (Москва).
17 августа (суббота)
«Урал» — «Крылья Советов»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья — Алексей Амелин (Тула); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Зенит» — «Ахмат»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян (Москва), Николай Богач (Люберцы); резервный судья — Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).
18 августа (воскресенье)
«Рубин» — «Арсенал»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья — Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
«Тамбов» — «Краснодар»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Сергей Куликов (Саранск); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва).
«Уфа» — «Ростов»: судья — Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи — Алексей Ширяев (Ставрополь), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Динамо» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья — Сергей Карасев (Москва); ВАР — Алексей Сухой (Люберцы), АВАР — Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор — Владимир Енютин (Москва).
19 августа (понедельник)
«Спартак» — ЦСКА: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Алексей Матюнин (Москва); ВАР — Сергей Карасев (Москва), АВАР — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула). 0