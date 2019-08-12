Шишкин подписал контракт с «Торпедо»

Российский защитникпродолжит карьеру в московском

Об этом сообщает пресс-служба «Торпедо».

Контракт с 32-летним футболистом рассчитан на один сезон.

«Месяц назад я расторг контракт с "Краснодаром" и находился в статусе свободного агента. Я искал варианты для продолжения карьеры, понимая, что мне нужно тренироваться и поддерживать форму. Появилась мысль присоединиться к "Торпедо", тем более что в тренерском штабе клуба трудится Сергей Игнашевич.

Я позвонил ему, мы согласовали с руководством мое участие в тренировочных занятиях. У меня сложились хорошие отношения с коллективом, и мне предложили остаться в стане черно-белых, мы быстро согласовали условия, и я подписал контракт», — рассказал Шишкин.

Напомним, на счету Шишкина 16 матчей в составе сборной России. 0