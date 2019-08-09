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    Агент Тельо подтвердил интерес «Краснодара»

    Трансферы Футбол России Краснодар Футбол Испании Барселона Бетис
    Хосе Мариа Оробитт, агент полузащитника «Бетиса» Кристиана Тельо, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Краснодара».

    Кристиан Тельо
    Кристиан Тельо

    «Действительно, "Краснодар" проявляет интерес к Тельо. Но есть некоторые трудности. Футболист хоть и имеет невысокую трансферную стоимость в размере 12 миллионов, но часть прав на Кристиана до сих пор принадлежит "Барселоне". Это усложняет переговорный процесс. Посмотрим, как все сложится», — цитирует агента Sport24.

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    • 27-летний Тельо является воспитанником «Барселоны», он выступал за каталонскую команду с 2011 по 2014 год. Затем футболист отправился в аренду в «Порту» и «Фиорентину».

    В прошлом сезоне в составе «Бетиса» Тельо провел 41 матч во всех турнирах и забил пять мячей. 0

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