Агент Тельо подтвердил интерес «Краснодара»

Хосе Мариа Оробитт, агент полузащитника, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны

«Действительно, "Краснодар" проявляет интерес к Тельо. Но есть некоторые трудности. Футболист хоть и имеет невысокую трансферную стоимость в размере 12 миллионов, но часть прав на Кристиана до сих пор принадлежит "Барселоне". Это усложняет переговорный процесс. Посмотрим, как все сложится», — цитирует агента Sport24.

27-летний Тельо является воспитанником «Барселоны», он выступал за каталонскую команду с 2011 по 2014 год. Затем футболист отправился в аренду в «Порту» и «Фиорентину».

В прошлом сезоне в составе «Бетиса» Тельо провел 41 матч во всех турнирах и забил пять мячей. 0