«Монако» — «Лион»: счет матча 0:3, обзор голов

В матче 1-го тура французской Лиги 1потерпел домашнее поражение от— 3:0.

Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте — отличился малийский форвард гостей Мусса Дембеле.

На 30-й минуте «монегаски» остались в меньшинстве после удаления Сеска Фабрегаса. В чужой штрафной Фабрегас шипами бутсы наступил сзади на пятку крайнему защитнику «Лиону» Лео Дюбуа.

Сначала главный арбитр встречи показал предупреждение хавбеку, но после использования ВАР поменял цвет карточки на красный.

А пять минут спустя голландец Мемфис Депай удвоил счет. На 80-й минуте полузащитник «Лиона» Лука Тусар поставил победную точку.

Александр Головин пропускал встречу из-за дисквалификации. Напомним, в прошлом сезоне 23-летний хавбек «Монако» был отстранен на одну игру на том основании, что в 10 последних матчах чемпионата и Кубка Франции, а также Кубка французской лиги получил 3 желтые карточки.

Во 2-м туре «Лион» примет «Анже», а «Монако» сыграет на выезде с «Мецом». 0