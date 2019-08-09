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    «Лион» крупно обыграл «Монако» в стартовом матче Лиги 1

    «Монако» — «Лион»: счет матча 0:3, обзор голов

    Лига 1 Футбол Франции Монако Лион Календарь Лиги 1
    В матче 1-го тура французской Лиги 1 «Монако» потерпел домашнее поражение от «Лиона» — 3:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте — отличился малийский форвард гостей Мусса Дембеле.

    На 30-й минуте «монегаски» остались в меньшинстве после удаления Сеска Фабрегаса. В чужой штрафной Фабрегас шипами бутсы наступил сзади на пятку крайнему защитнику «Лиону» Лео Дюбуа.

    Сначала главный арбитр встречи показал предупреждение хавбеку, но после использования ВАР поменял цвет карточки на красный.

    А пять минут спустя голландец Мемфис Депай удвоил счет. На 80-й минуте полузащитник «Лиона» Лука Тусар поставил победную точку.

    Александр Головин пропускал встречу из-за дисквалификации. Напомним, в прошлом сезоне 23-летний хавбек «Монако» был отстранен на одну игру на том основании, что в 10 последних матчах чемпионата и Кубка Франции, а также Кубка французской лиги получил 3 желтые карточки.

    Во 2-м туре «Лион» примет «Анже», а «Монако» сыграет на выезде с «Мецом». 0

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