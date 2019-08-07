«Базель» — ЛАСК: счет матча 1:2, обзор голов

в домашнем матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов проиграл— 1:2.

Австрийцы забили первый гол на 50-й минуте, когда Гернот Траунер точно пробил головой после навеса с углового.

На 82-й минуте ЛАСК удвоил свое преимущество. Жоау Клаусс Де Мелло нанес удар из-за пределов штрафной, мяч срикошетил от защитника швейцарской команды и влетел в ворота.

Спустя пять минут «Базель» сократил отставание — Лука Зуффи с линии штрафной площади отправил мяч точно в верхний угол чужих ворот.

В параллельном матче «Клуж» у себя дома сыграл вничью с «Селтиком» — 1:1.

Марио Рондон на 28-й минуте вывел чемпионов Румынии вперед. «Кельты» отыгрались усилиями Джеймса Форреста на 39-й минуте.

Ответные матчи третьего квалификационного раунда пройдут 13 августа. 0