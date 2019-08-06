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    «Аякс» сыграл вничью с ПАОКом в Греции

    ПАОК — «Аякс»: счет матча 2:2, обзор голов

    Лига чемпионов ПАОК Аякс Календарь Лиги чемпионов
    «Аякс» сыграл вничью с ПАОКом в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Чуба Акпом
    Чуба Акпом

    Встреча, которая прошла в Салониках, завершилась со счетом 2:2.

    Вице-чемпионы Нидерландов вышли вперед на 10-й минуте, когда Хаким Зийех выполнил подачу со штрафного, а Димитрис Яннулис срезал мяч в свои ворота.

    Греки отыгрались на 32-й минуте. Яннулис прошел по флангу и выполнил прострел, который в касание замкнул Чуба Акпом.

    Спустя еще семь минут ПАОК получил минимальный перевес. Результативный удар головой нанес Лео Матос.

    «Аякс» сумел сравнять счет на 57-й минуте. Фернанду Варела, пытаясь вынести мяч из своей штрафной, попал в Класа-Яна Хунтелара, от которого сфера и влетела в сетку.

    Ответный матч пройдет в Амстердаме 13 августа. 0

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